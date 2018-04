Matteo Salvini torna in Molise: il 16 aprile tour in regione con Donato Toma

Il leader del ‘Carroccio’ arriverà a San Giuliano di Puglia alle 9.30 e chiuderà la giornata con un comizio in piazza a Campobasso

CAMPOBASSO. Elezioni Regionali, Matteo Salvini torna di nuovo Molise, per sostenere la campagna elettorale della Lega e del candidato presidente del centrodestra Donato Toma. Salvini sarà in regione lunedì 16 aprile.

Alle 9.30 il leader del ‘Carroccio’ sarà a San Giuliano di Puglia, per un ricordo delle vittime del terremoto, alle 11.30 a Larino, alle 12.45 a Santa Croce di Magliano. Alle 15. 30 Matteo Salvini sarà a Montenero di Bisaccia, alle 17 a Termoli e alle 20.30 arriverà a Campobasso, per inaugurare la sede elettorale di via Mazzini e per il comizio, a partire dalle 21, in piazza Prefettura.