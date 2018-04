Tartaglione: “I Cinque stelle li batterò così”. La stampa nazionale esalta la coordinatrice azzurra

I quotidiani ‘Il Tempo’ e ‘Libero’: è lei la carta vincente del centrodestra e di Silvio Berlusconi

CAMPOBASSO. Un’intervista al quotidiano romano ‘Il Tempo’. Ripresa da ‘Libero’. La coordinatrice di Forza Italia e neo deputata Annaelsa Tartaglione definita la carta vincente del centrodestra e di Silvio Berlusconi, in grado di influenzare le Regionali e di favorire l’affermazione del candidato del centrodestra Donato Toma, rispetto all’esponente del M5s Andrea Greco.

“Presi come sono nella trattativa per conquistare palazzo Chigi – scrive il giornale diretto da Maurizio Belpietro - i grillini rischiano di perdere di vista una campagna elettorale che può rivelarsi cruciale, quella delle regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise. Spina nel fianco dei grillini è la neodeputata di Forza Italia, la 28enne forzista nel midollo Annaelsa Tartaglione”.

"Toma è una persona per bene, sempre fedele a Forza Italia e senza nessuna ombra - le dichiarazioni di Annaelsa Tartaglione - Forse non si può dire lo stesso per il candidato che ha contrapposto il M5s e che è certamente un bravo ragazzo, ma se si dovessero esaminare i rispettivi percorsi di vita, tra i due candidati, non c'è partita".