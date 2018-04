Regionali, la protesta degli emigrati molisani: “Noi votiamo Patrick Cutrone”

L’annuncio di ‘Forche caudine’ in segno di protesta, com’è avvenuto per gli egiziani, che alle elezioni presidenziali si sono espressi per il calciatore Mohamed Salah

CAMPOBASSO. Patrick Cutrone come Mohamed Salah. Il bomber milanista di origini molisane potrebbe avere centinaia di voti alle Elezioni Regionali del 22 aprile, pur senza essere candidato. A votare per lui potrebbero essere gli emigrati molisani, così come è successo in Egitto, dove Salah ha ottenuto oltre un milione di preferenze alle Presidenziali, pur non essendo in corsa per conquistare la carica di leader del suo Paese.

Una protesta dovuta allo scontento, perché nei programmi di buona parte degli oltre trecento candidati al consiglio regionale il tema dell’emigrazione è quasi del tutto assente.

“In campagna elettorale non mancano mai promesse di faraonici progetti relativi a grandi opere infrastrutturali, alla valorizzazione dell’agricoltura e dei suoi prodotti, al supporto per le imprese, al miglioramento della sanità – ha chiarito Gabriele Di Nucci, segretario di ‘Forche Caudine’, la storica associazione che è punto di riferimento dei molisani sparsi per il mondo - Eppure, in un periodo di forte crisi per il Molise, sarebbe opportuno ripartire dalle persone, specie da quelle che vivono lontano dalla propria terra e che hanno acquisito competenze che sarebbe utile intercettare e utilizzare”.

“Ecco perché, in modo provocatorio - ha aggiunto Di Nucci - qualora all’emigrazione non venga riservato il posto che le spetta nel dibattito politico locale, invitiamo i corregionali lontani dalla propria terra ad emulare i tanti supporter di Salah, votando un protagonista d’origine molisana che si sta facendo realmente onore, il calciatore Patrick Cutrone del Milan”.

Un modo per riportare sulla terra il dibattito dell’infuocata campagna elettorale molisana. E per richiamare l’attenzione sul patrimonio umano e professionale delle 700mila persone d’origine molisana sparse in tutto il mondo. Oltre il doppio di quelle residenti in Molise.

