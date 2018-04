Regionali, ribalta nazionale per Cotugno e il ‘suo’ Orgoglio Molise

SPAZIO ELETTORALE/ L’intervista al presidente del Consiglio regionale uscente pubblicata su diverse testate: “Puntiamo a vincere, con esperienza e rinnovamento”

CAMPOBASSO/ISERNIA. Molise sotto la lente della politica e della stampa nazionale. Banco di prova per Lega e Cinque Stelle, ma anche i principali attori delle Regionali guadagnano la ribalta.

Numerose testate – dal Messaggero all'AdnKronos, dal Corriere della Sera a Il Fatto Quotidiano, tramite il sito informazione.it – hanno dedicato spazio al presidente del Consiglio regionale uscente, Vincenzo Cotugno, ora candidato con il centrodestra a sostegno di Donato Toma, e alla sua lista ‘Orgoglio Molise’.

“Orgoglio Molise – spiega Cotugno all’intervistatore - è un incitamento che mi è uscito dal cuore, perché è ciò che sento dentro quando penso alla nostra memoria, alle tradizioni, alla nostra storia, all’arte e alle peculiarità del nostro territorio. Da anni promuovo in Italia e all’estero Orgoglio Molise. L’ho fatto portando le nostre aziende e i nostri prodotti locali in tutto il territorio nazionale e dall’altra parte del mondo, favorendo la sottoscrizione di accordi commerciali in più continenti. Ero convinto che le nostre eccellenze sarebbero state apprezzate ovunque. I fatti mi hanno dato ragione.

Il nostro obiettivo – prosegue il presidente del Consiglio regionale - è quello di vincere e governare la regione coi nostri alleati. Come uomo, imprenditore e politico ho sempre creduto nel gioco di squadra: e noi abbiamo un’ottima squadra che mira alla vittoria per conquistarla. Ho sempre sostenuto le persone che, a mio avviso, avevano mostrato di agire nell’interesse e per il bene dei molisani”.

Poi un cenno ai membri della squadra in campo. “È una lista in cui ritengo di aver vinto la sfida del cambiamento responsabile – ancora Cotugno - Al suo interno c’è un grande rinnovamento, con persone di ogni età, donne e uomini, e di varie provenienze a rappresentare tutta la società civile. Fra i venti candidati abbiamo imprenditori, insegnanti, professionisti di varie categorie. Al loro fianco, a sostenerli con la propria esperienza, abbiamo schierato sindaci e amministratori locali. Un mix in grado di garantire rinnovamento e competenza”.

Non poteva mancare un cenno ai Cinque Stelle e al grande successo riscosso dal Movimento in occasione delle Politiche. “Le elezioni regionali – commenta - sono molto diverse da quelle nazionali. Io ho stima dei molisani e sono convinto che se a livello nazionale hanno voluto lanciare un messaggio di cambiamento, sanno allo stesso tempo che per il territorio e per i loro interessi di cittadini è bene votare una proposta concreta e persone competenti”.

Infine, un appello al voto: “Sapete - conclude Vincenzo Cotugno - io credo di non essere molto bravo a fare campagna elettorale. Piuttosto che parlare, io preferisco agire e dimostrare coi fatti. Ogni anno perdiamo 1.500 giovani che abbandonano questa terra, perché privi di speranze. Per fare questo alcuni propongono un insostenibile e svilente assistenzialismo, noi vogliamo invece dare ai nostri ragazzi un’opportunità: farli diventare imprenditori creando le condizioni necessarie per a fare impresa. Se c’è impresa, c’è lavoro, c’è dignità e c’è orgoglio. L’orgoglio di essere molisani e di potersi costruire una vita serena qui, in questo splendido territorio”.

