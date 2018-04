Regionali, Molise ombelico del mondo: arrivano Speranza e Berlusconi

Tour elettorale per i due leader nazionali: ecco le tappe

CAMPOBASSO. Fine settimana da ribalta nazionale, per il Molise, con due importanti leader di partito in arrivo per il finale di campagna elettorale delle Regionali.

Roberto Speranza e Silvio Berlusconi saranno entrambi in regione il prossimo 14 aprile: il coordinatore nazionale di Articolo 1-Mdp farà doppia tappa, prima a Campobasso e poi a Isernia; mentre il numero uno di Forza Italia arriverà già venerdì 13, in serata, a Termoli, per poi toccare Campobasso il sabato mattina e Isernia nel pomeriggio. Un finale di campagna rovente, dunque, in attesa di capire cosa accadrà per la formazione del governo nazionale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063