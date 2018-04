"In Molise per vincere". Mara Carfagna lancia la volata a Toma

La neovicepresidente della Camera punge Di Maio: non è lui ad aver vinto le elezioni. E invita i molisani a voltare pagina dopo cinque anni di centrosinistra



TERMOLI. Anche la neo vicepresidente della camera dei deputati, l'onorevole Mara Carfagna, in Molise per lanciare la volata finale a Donato Toma in vista delle prossime consultazioni del 22 aprile. "Le elezioni regionali – ha detto la neo vicepresidente della Camera - sono un appuntamento importante per i molisani perchè daranno la possibilità di voltare pagina dopo un quinquennio nel quale il centrosinistra ha affossato completamente le speranze dei cittadini".

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 aprile, l’appuntamento all'Hotel Meridiano, dove ad attendere l'onorevole di Forza Italia ci sono l'europarlamentare Aldo Patriciello, la candidata locale Rita Colaci e la coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. "Siamo riusciti a unire il centrodestra con un programma condiviso e dietro la scelta di Donato Toma", ha commentato la giovane deputata isernina. Grande merito di questa unità, secondo la Tartaglione, va condivisa con Aldo Patriciello. "Siamo uniti, compatti ed entusiasti della squadra che abbiamo creato e dell'uomo scelto per guidarla. Puntiamo a vincere per ridare una speranza ai molisani".

E' poi la volta di Rita Colaci, già assessore provinciale della Giunta De Matteis e presidente della commissione regionale sulla pari opportunità. Oltre a sentirsi "felice perchè la mia candidatura avviene al fianco di Mara", annuncia di stare "lavorando a una proposta di legge per dare reddito alle donne che non hanno lavoro, alle casalinghe ma anche alle donne alle quali muore il coniuge e non hanno più nessun reddito". Proposta di legge che verrebbe finanziata tramite i contributi silenti dell'Inps.

A chiudere l'appuntamento termolese è ovviamente la Carfagna, che mette subito in chiaro “Le elezioni del 4 marzo sono state vinte dal centrodestra e non da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle". Una precisazione che anticipa la stoccata al capo politico del movimento. "C'è qualcuno che scalpita per prendersi la poltrona perchè evidentemente è legato al doppio mandato e quindi alla sua ultima possibilità. Noi vogliamo parlare di programmi, di lavoro, di creare opportunità di lavoro, abbassare le tasse e non accettiamo che qualcuno, che non ha vinto le elezioni, metta vincoli e paletti. La nostra storia, la storia di Forza Italia è nobilissima e non dobbiamo vergognarci di nulla".

La chiosa finale è dedicata alle Regionali del 22 aprile. "Le elezioni del Molise sono importanti sia per i risvolti che possono avere su scala nazionale, per la formazione del nuovo governo, ma sono fondamentali per voi molisani che avete la possibilità di voltare pagina dopo una stagione nera con un governo di centrosinistra incapace di dare quelle risposte che tutti si aspettavano". E venerdì sera in Molise arriva il presidente Silvio Berlusconi.



Alessandro Corroppoli

