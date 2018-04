La regione scommette sull’ambiente, Molise 2.0: “Per noi la seconda Fiat”

Lo ha detto l’ex senatore Roberto Ruta, intervenuto insieme al candidato governatore del centrosinistra Carlo Veneziale alla conferenza stampa sui temi del Parco nazionale del Matese e sulle opportunità delle aree protette

CAMPOBASSO. Il Molise scommette sull’ambiente, “la seconda Fiat della regione”, come ha affermato l’ex senatore Roberto Ruta, alla conferenza stampa di Molise 2.0 sul tema delle opportunità costituite dall'istituzione del Parco nazionale del Matese, vittoria parlamentare dello stesso Ruta, e sulla promozione delle aree protette della regione.

Location dell’incontro villa de Capoa, principale polmone verde di Campobasso. Una scelta non casuale, per chi ha deciso di insistere sul connubio ambiente-sviluppo, a partire dal candidato governatore del centrosinistra Carlo Veneziale. “Abbiamo natura, cielo, sole e acqua che tutto il mondo ci invidia – ha detto Veneziale – lo sviluppo del Molise non può che partire dalla tutela e dalla valorizzazione delle risorse della natura, con una sinergia istituzionale e con il coinvolgimento dei territori e dei cittadini”.

Senza dimenticare la necessità di riqualificare i borghi medioevali del Molise, come ha evidenziato Ruta, per il quale questa strada, insieme all’istituzione del Parco nazionale del Molise, con il ritorno turistico che ne verrà e con la filiera agroalimentare che dovrà essergli legata, è in grado di creare 3.500 nuovi posti di lavoro.

E a movimentare turisti, "quelli che ogni anno cliccano da tutto il mondo sui blog dei parchi nazionali", da aggiungere ai circa 9mila visitatori che negli ultimi 4 anni hanno visitato il Parco delle Morge, come ha rimarcato Roberto Colella, promotore dell’iniziativa e candidato nella lista di Molise 2.0. Senza dimenticare il Parco dell’Alto Molise, il Parco nazionale Lazio, Abruzzo e Molise e le tante oasi protette di una regione ricca di natura.

Risorse che chi a cuore i temi dell’ambientalismo conosce da tempo, come ha puntualizzato il capogruppo dem al Comune di Campobasso Giose Trivisonno. Un’altra opportunità, ha concluso il sindaco di Campobasso e presidente della Provincia Antonio Battista, potrebbe arrivare dalla dismissione dell’area della centrale turbogas di Campomarino. “Proporrò all'Enel di farne un parco tematico – ha annunciato Battista – in un’ottica di valorizzazione ambiente, turismo e cultura”.

Carmen Sepede

