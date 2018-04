Il Molise esiste: Gentiloni e Berlusconi si ‘sfiorano’ nella campagna più mediatica della storia

Domani, venerdì 13 aprile, il presidente del Consiglio e il leader di Forza Italia saranno a Campobasso, nello stesso albergo, a poche ore di distanza uno dall’altro

CAMPOBASSO. Stessa città. Stesso albergo. Ce n’è abbastanza per lanciare la cronaca di un incontro sfiorato. Tra due super big della politica nazionale, quali il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il già presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Succede anche questo nella campagna elettorale più mediatica della storia della regione. In cui tutti, ma proprio tutti, si sono accorti che il Molise esiste. E che a un mese dalle Politiche e a consultazioni per la formazione del nuovo Governo in pieno svolgimento, rappresenta ‘l’ombelico del mondo’. Tanto da giustificare una 'parata dei big' mai vista.

Ma che a sfiorarsi potessero essere Paolo Gentiloni e Silvio Berlusconi ci avevano pensato in pochi. Invece succederà proprio domani, venerdì 13 aprile, a Campobasso. Gentiloni arriverà al ‘Centrum Palace’ alle 18, per tirare la volata al candidato governatore del centrosinistra Carlo Veneziale. L’appuntamento, tra comizio, incontri con la stampa, i cittadini e gli elettori, dovrebbe finire entro le 20.

Il tempo di liberare la sala e ecco che alle 20.30 arriverà Silvio Berlusconi. Che nello stesso albergo cenerà e pernotterà, dopo le tappe di Termoli e San Giuliano di Puglia, insieme al candidato del centrodestra Donato Toma. Sosta nel capoluogo prima di partire sabato mattina per Isernia. Dopo un caffè allo storico bar 'Lupacchioli'.

Il rispetto dei tempi, mai come in quest’occasione, è indispensabile. Per evitare quello che successe cinque anni fa in Molise. In un altro incontro sfiorato, stessa città, stessa location (nel 2013 Isernia e non Campobasso), tra Enrico Letta e Beppe Grillo. Per evitare imbarazzi l’ex presidente del Consiglio fu invitato ad aspettare in autogrill, in attesa che ripartisse lo ‘Tsunami tour’ del leader del M5s. Passano gli anni, ma la scena si ripete. Stavolta senza necessità di stop nell’area di servizio.

C.S.

