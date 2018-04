Vittoria Succi: sì allo sviluppo che parta dal territorio

SPAZIO ELETTORALE/ La candidata di Orgoglio Molise: “Investire in innovazione e riconversione al biologico”

ISERNIA. “Per crescere realmente, un territorio deve rispettare la propria vocazione”: a dirlo la consigliera comunale di Isernia, Vittoria Succi, candidata alle prossime Regionali con la lista ‘Orgoglio Molise’ a sostegno dell’aspirante presidente Donato Toma, la quale rilancia la necessità di investimenti mirati e di programmazione nel settore agricolo.

I dati Istat riferiscono che la superficie agricola del Molise è in continua diminuzione: sempre più terreni, specie in montagna, vengono abbandonati e il valore aggiunto dell’agricoltura tra il 2015 e il 2016 è sceso di quasi 12 punti percentuali. E ancora, tra il 2000 e il 2010, il numero di aziende agricole operanti è sceso di oltre il 16% e, soprattutto, vi è una scarsa propensione agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, con conseguente calo della domanda.

Al fronte di ciò, Succi auspica un’inversione di tendenza. E propone, in linea con il programma di centrodestra, la riconversione di grosse fette di territorio alla produzione biologica.

“In Molise – ha affermato - è ancora possibile reperire prodotti genuini e di alta qualità, pertanto è dovere della politica difendere il ‘Made in’, sostenere la competitività delle aziende agricole e agroalimentari, investendo nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione tecnologica, promuovendo, al contempo, la sostenibilità ambientale e il corretto uso delle risorse. Pertanto, - ha aggiunto la consigliera Succi – è necessario intercettare risorse nazionali ed europee, magari anche sulla scorta di quanto prospettato dall’onorevole Tajani nel corso della sua recente visita istituzionale a Isernia con il Fondo per il Meridione, per poi erogare sostegni economici alle imprese di settore, semplificare le procedure d’accesso ai finanziamenti e promuovere il brand territoriale, trovando così sbocco sui mercati”.

Una ricetta di sviluppo, quella promossa da Succi, che prende le mosse dall’esistente. Una ricetta possibile, da mettere in campo anche in tempi brevi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063