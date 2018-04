Lega, arriva Calderoli: il vice presidente del Senato a Trivento

Per sostenere i candidati e l’aspirante presidente del centrodestra Donato Toma. L’annuncio del coordinatore regionale Luigi Mazzuto

CAMPOBASSO. Con la presenza di Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, sabato 14 aprile parte il rush finale della campagna elettorale della Lega. Calderoli sarà presente a Trivento alle 19, per l’inaugurazione della sede elettorale in piazza Fontana del candidato Domenico Ciccarella, a seguire comizio-incontro con i cittadini. Ad accompagnare Calderoli il senatore Paolo Arrigoni e il deputato Gianni Tonelli.

“Non solo Salvini, quindi – ha dichiarato il coordinatore Luigi Mazzuto - ma per tutta la settimana seguiranno altre presenze di parlamentari della Lega, per sostenere la nostra lista ed il candidato alla presidenza Donato Toma. Parole d’ordine “incontrare ed ascoltare i cittadini”, cosa che lo stesso Matteo Salvini sta facendo dal 5 marzo scorso senza soluzione di continuità”.

“Mai elezione regionale del Molise – ha aggiunto - ha rivestito l’importanza che sta assumendo in questa tornata del 22 aprile. Con il Friuli la settimana successiva, infatti, il risultato elettorale sarà quando mai indicativo, per confermare quello eclatante del 4 marzo scorso per la Lega anche in Molise. Un’indicazione - ha concluso Mazzuto - che non si esclude possa risultare determinante per dare al Paese un Governo targato centro-destra, in rispetto della volontà degli italiani che hanno votato la coalizione”.

Domenica 15 aprile, invece, gazebo in piazza con i candidati ad incontrare i cittadini: a Termoli Aida Romagnuolo, a Campomarino Filomena Calenda. Con loro i parlamentari Arrigoni e Tonelli.

