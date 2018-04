Regionali, la profezia di Berlusconi: in Molise vinceremo

E’ partita questa mattina da Termoli la visita del leader di Forza Italia per tirare la volata alla coalizione di centrodestra. L’attacco a Di Maio: “Nessuno può dirmi cosa fare”



TERMOLI. "Sono certo che qui in Molise il centrodestra vincerà". Ne è convinto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha iniziato da Termoli il tour in regione per tirare la volata alla coalizione guidata dall’aspirante governatore Donato Toma.

Berlusconi è atterrato in elicottero sul piazzale dello stadio Cannarsa, dove attenderlo c’erano Toma, insieme ai vertici del partito, tra i quali la neoeletta deputata Annaelsa Tartaglione e l’eurodeputato Aldo Patriciello.

Non sono mancati riferimenti alle attuali vicende nazionali e l’attacco a Luigi Di Maio “Nessuno può dire a me cosa devo fare – ha affermato - : sono un leader politico con un programma e abbiamo diritto di fare il primo passo. Nessuno può dire 'tu sì o tu no': in democrazia è una cosa inaccettabile. La mia previsione – ha detto ancora - è che si possa arrivare a un governo di centrodestra a cui si aggiungeranno voti di tanti parlamentari di buonsenso. Il centrodestra ha vinto le elezioni. Siamo pertanto la coalizione che deve avere da parte del capo dello Stato la responsabilità di formare un governo".

Poi l'appello ai molisani. "Vi invito tutti a votare centrodestra - ha affermato il leader di Forza Italia -: non disperdiamo consensi a favore di chi non offre nessuna possibilità di trovare soluzioni per i problemi del Paese"

(seguono aggiornamenti)

