Lega in piazza a Campomarino. E Calenda lancia la proposta di rilancio delle pmi

SPAZIO ELETTORALE/ Domenica il gazebo al quale interverranno i parlamentari Arrigoni e Tonelli. La candidata pentra intanto propone agevolazioni per le aziende, per l’occupazione e l’eliminazione della Centrale di committenza regionale per gli appalti

CAMPOMARINO. Domenica in piazza per la Lega di Salvini. A Campomarino, il prossimo 15 aprile, è prevista l’organizzazione di un gazebo che resterà a disposizione dei cittadini dal mattino fino al pomeriggio inoltrato.

Saranno presenti il senatore Paolo Arrigoni, l’onorevole Gianni Tonelli, nonché la consigliera comunale di Isernia, candidata per il rinnovo del Consiglio regionale, Filomena Calenda.

Nell’occasione quest’ultima presenterà una proposta per il sostegno alle piccole e medie imprese, i cui punti salienti riguarderanno: strumenti di accesso al credito; la riduzione delle tasse e le agevolazioni per i locali commerciali, in particolare per quelli che insistono nei paesi molisani al di sotto dei 5mila abitanti; agevolazioni sulle assunzioni di personale del posto, giovane e meno giovane, alla luce dei dati che riguardano il lavoro. Se, infatti, il Molise alla voce occupazione dal 2016 presenta un +3,8%, si tratta per lo più di forme di lavoro occasionale e, di contro, i dati riferiscono che per coloro che perdono il posto il ritorno all’attività è difficile, se non impossibile, e la maggior parte di essi trova nuova occupazione fuori regione.

E ancora, la proposta della Calenda prevede per le ditte edili l’affidamento diretto degli appalti pubblici, attraverso un sistema di rotazione e, soprattutto, l’eliminazione della Centrale di Committenza regionale per gli appalti.

Un’azione per favorire le imprese, quindi il lavoro e lo sviluppo del territorio.

