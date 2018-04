Gentiloni benedice Veneziale: ha le carte in regola per governare

Il presidente del Consiglio uscente in Molise per sostenere la campagna elettorale del centrosinistra e del candidato governatore Carlo Veneziale. L’auspicio della ‘Remuntada’, e la conferma che tutta la politica nazionale guarda all’appuntamento del 22 aprile, nelle parole del Premier

CAMPOBASSO. Paolo Gentiloni scalda i cuori del centrosinistra. E riunisce sotto lo stesso tetto il governatore uscente Paolo Frattura e l'ex senatore Roberto Ruta, presenti a ranghi serrati - come tutto lo stato maggiore del Pd, Micaela Fanelli in testa - per la visita del premier.

Il presidente del Consiglio - dimissionario ma ancora in carica - ospite a Campobasso nel pomeriggio di oggi, in un 'Centrum Palace' gremito ha arringato i presenti benedicendo la candidatura di Carlo Veneziale, aspirante governatore con il quale "il centrosinistra avrà tutte le carte in regole per avere ancora responsabilità di governo in questa regione", queste le sue parole.

"C'è consapevolezza che questa del 22 aprile è una partita diversa dal quella del 4 marzo - ha aggiunto Gentiloni - Non c'è bisogno di una 'Remuntada' - chiarissimo il riferimento alla storica qualificazione della Roma in Champions League - ma siamo consapevoli che con forza e affidabilità possiamo vicnere la partita. E il risultato del Molise non potrà non avere influenza anche su ciò che accadrà a Roma", dove il secondo giro di consultazioni ha prodotto un nulla di fatto per la formazione del nuovo governo.

Riflettori della politica nazionale puntati sul Molise. E la presenza di Paolo Gentiloni, così come di tanti big della politica, in regione per la tornata elettorale più mediatica della storia, lo dimostra. "Le Regionali in Molise si caricano di un significato particolare – ha detto il Premier uscente - perché rappresentano la prima prova elettorale, a neanche due mesi dalle Politiche. Noi aspettiamo un segnale da queste elezioni, sono convinto che il lavoro fatto dai governi di centrosinistra abbia ottenuto un risultato che, nel corso degli anni, verrà ricordato come un risultato molto importante. Abbiamo preso questo Paese in condizioni più drammatiche dal dopoguerra, lo abbiamo accompagnato a uscire da questa situazione. Questa è una verità difficilmente cancellabile". (seguono aggiornamenti).

Carmen Sepede