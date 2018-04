Regionali, Speranza: Molise laboratorio per un nuovo centrosinistra unito

Pagina 1 di 2

L’esponente di Leu tira la volata a Veneziale: “Riportiamo al centro dell’azione politica i valori del lavoro, della sanità e della scuola pubblica”. Sul governo nazionale: “Se si riesce ad evitare l’abbraccio tra lepenisti e grillini si fa una cosa utile per il Paese”

ISERNIA. Ha auspicato un “big bang” nel centrosinistra, “per rimettere al centro i valori essenziali dell’uguaglianza sociale, del welfare, della sanità, del lavoro, della scuola pubblica”. E ha definito il Molise, dove la coalizione si è riunita a sostegno del candidato governatore Carlo Veneziale, “il piccolo tassello di una ripartenza di cui il centrosinistra ha bisogno”.

Perché non crede “all’ipotesi di un quarto polo, bensì ad un unico soggetto progressista”, che si ponga semmai come terzo polo, al fianco di Lega e Cinque Stelle.

A parlare è l’esponente di Liberi e Uguali, l’onorevole Roberto Speranza, giunto a Isernia stamani per tirare la volata al centrosinistra e al suo leader locale Carlo Veneziale.

Una sfida in salita, che Speranza sembra però leggere in chiave positiva: “Noi proviamo a riaffermare un sistema di valori che oggi più che mai è attuale. E il fatto che qui in Molise si siano superate le differenze e si possa aprire una nuova stagione all’insegna dell’unità, credo sia un fatto importante che gli elettori possano provare a premiare. Dopo il voto del 4 marzo, abbiamo capito il messaggio lanciato dagli italiani e siamo consapevoli che servono risposte all'altezza, da fare in primis ai ceti più deboli. C’è bisogno di una ripartenza seria. E per questo dobbiamo esercitare una fase di ascolto dei territori, con umiltà. Basta cinismo”.

Di qui l’ipotesi: “La nuova sinistra va costruita in un campo più ampio. Lavorerò perché Sinistra Italiana e Articolo Uno si sciolgano per confluire in Liberi e Uguali e perché si cresca nel più ampio perimetro progressista. Ma l'unità senza cambiamento non ha senso”.

Non si fa attendere un pensiero rivolto alle questioni internazionali, in particolare alle vicende siriane: “Deve necessariamente ripartire – dice Speranza – un processo di pace”.