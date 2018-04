Regionali, l’ex ministro Damiano a Guglionesi a sostegno di Veneziale

L’esponente del Partito democratico incontrerà i cittadini domani presso il teatro Fulvio alle ore 18

GUGLIONESI. Continuano gli incontri in Molise degli esponenti della politica nazionale in vista del voto di domenica prossima. Domani 16 aprile sarà in regione anche Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del secondo Governo Prodi e già presidente della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati. L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso il teatro Fulvio di Guglionesi, per sostenere la candidatura di Carlo Veneziale a governatore.

“L’incontro, promosso dalla Federazione Pd del Basso Molise e dal PD Molise – spiegano gli organizzatori -, vuole aprire una finestra elettorale sui programmi del centrosinistra e del Partito Democratico in particolare, centrata sul lavoro e sul sistema della previdenza e delle pensioni. Settori strategici, nei quali Cesare Damiano si è distinto per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori e dei pensionati. Come in seguito alle problematiche sorte con la riforma delle pensioni Fornero, quando Damiano si è posto in rotta di collisione con il Governo Monti, presentando la proposta di legge per istituire forme di uscita flessibile dal lavoro e non scaricare tutto il peso della crisi sui lavoratori”.

