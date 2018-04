Regionali, in Molise arriva il Ministro Martina

Doppio appuntamento mercoledì 18 aprile per il segretario reggente del Pd nazionale: alle 17 a Isernia e alle 19 a Campobasso per sostenere l’impresa del centrosinistra di Carlo Veneziale

CAMPOBASSO/ISERNIA. In Molise, per gli ultimi ‘colpi’ della campagna elettorale per le Regionali del 22 aprile prossimo, anche il segretario reggente del Pd nazionale, già Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Maurizio Martina, a sostegno del centrosinistra e, naturalmente, dell’aspirante governatore Carlo Veneziale.

Doppio appuntamento per lui, mercoledì 18 aprile: alle 17 sarà a Isernia presso la sala consiliare della Provincia; alle 19 andrà, invece, si sposterà al Centrum Palace di Campobasso.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063