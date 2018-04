Parata di ‘stelle’ in Molise: chiusura di campagna elettorale con Di Maio, Di Battista, Taverna e Castaldo

Il Movimento invia tutti i big sul territorio per una quattro giorni di eventi. Si tenta l’impresa della prima regione pentastellata

CAMPOBASSO/ISERNIA. Quattro giorni densi di appuntamenti per la chiusura della campagna elettorale del Movimento Cinque Stelle, che schiera in Molise tutti i suoi big.

Si inizia questa sera, alle 21, a Montenero di Bisaccia: in Piazza della Libertà (in caso di pioggia presso la Sala Consiliare) il candidato governatore Andrea Greco e l’aspirante premier Luigi Di Maio incontreranno i cittadini.

Mercoledì 18, appuntamento a Venafro con Andrea Greco e Alessandro Di Battista, alle 21:30 in piazza Porta Nuova (in caso di pioggia Hotel Dora).

Doppio comizio previsto per giovedì 19: ancora Greco e Di Battista terranno, alle 18, un incontro pubblico in Piazza Calvario a Trivento, salvo spostarsi nella sala polifunzionale di via Marconi in caso di pioggia; alle 21 si sposteranno in Piazza Plebiscito ad Agnone o, in alternativa, nell’eventualità di maltempo presso il Teatro Italo-Argentino.

Venerdì 20, sarà la volta di Termoli: incontro pubblico in Piazza Duomo (in caso di pioggia Hotel Meridiano) con la triade Greco, Di Maio e Di Battista.

Gran chiusura, alle 21, in piazza Prefettura o in piazza Municipio a Campobasso, con Greco, Di Maio, Di Battista, Taverna e Castaldo.

Il Movimento punta tutto sul Molise, che potrebbe diventare la prima regione a guida Cinque Stelle.

