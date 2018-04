Molise regione a immigrati zero: la proposta di CasaPound

SPAZIO ELETTORALE/Per il candidato governatore Agostino Di Giacomo vanno chiusi tutti i centri di accoglienza e i fondi dirottati al potenziamento dei servizi sociali e alla sicurezza nelle scuole

CAMPOBASSO. Migranti in Molise, CasaPound Italia propone la chiusura di tutti i centri di accoglienza presenti in regione. Questa la proposta di Agostino Di Giacomo, candidato presidente della lista.

“L’immigrazione – ha dichiarato Di Giacomo - ha seriamente aggravato i disagi dei cittadini molisani negli ultimi anni: abbiamo assistito a tentati omicidi per una mancata sigaretta, a risse tra immigrati, al dilagarsi dello spaccio e ad arresti per terrorismo, con imam che incitavano gli immigrati ospiti dei centri di accoglienza alla jihad. Ad oggi l’immigrazione è soltanto un business sulla pelle degli italiani. È dunque necessario invertire questo fenomeno, che è ben lungi dall’essere irreversibile e incontrastabile. Per di più, il Molise ha dato fin troppo alla causa dell’immigrazione nel nostro Paese, arrivando a ospitare una percentuale di immigrati in relazione alla popolazione superiore all’1%, ben superiore al limite massimo”.

“Al fine di eliminare i disagi e i problemi che si sono verificati finora – ha aggiunto - proponiamo di chiudere tutti i centri d’accoglienza presenti nel territorio molisano. E di dirottare tutte le risorse impegnate nel business dell’accoglienza su tematiche sociali quali l’istruzione pubblica, i servizi sociali destinati alla prima infanzia e alle agevolazioni per gli anziani e i diversamente abili, e l’edilizia scolastica - ha concluso Di Giacomo - problema particolarmente importante per una regione ad alto rischio sismico come il Molise”.

