Ministri, segretari e leader di partito tutti in Molise: l’Italia guarda al voto del 22 aprile

Continua la parata dei ‘big’. Cesare Damiano in regione per sostenere Veneziale, Adolfo Urso per supportare Pallante e il centrodestra. Attesi per domani Maurizio Martina e Gaetano Quagliariello

CAMPOBASSO. Un ministro e un ex vice ministro. Continua la parata dei big della politica nazionale, tutti in Molise nelle elezioni più mediatiche della storia della regione. Il cui esito, ormai è evidente, è atteso come il segnale che potrebbe dare l’indicazione decisiva, nelle trattative per la formazione del nuovo Governo.

Intanto a Guglionesi, a sostenere la candidatura di Carlo Veneziale, candidato governatore del centrosinistra, è arrivato l’ex ministro del Lavoro e del Welfare del governo Prodi Cesare Damiano. Che dal Molise ha rilanciato la proposta del Pd per la previdenza contributiva di garanzia per i giovani: una pensione minima di 750 euro, con l’importo integrato con un assegno di base, in caso i contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa non siano sufficienti a raggiungere questa cifra.

“L’innalzamento dell’età pensionabile – ha detto Damiano – è stata voluta dal governo Berlusconi, nell’ultima legislatura abbiamo tentato di ‘temperarlo’, procedendo anche con la sperimentazione donna e con l’Ape sociale e la normativa sui lavoratori precoci. Abolire la legge Fornero – ha aggiunto l’ex ministro – non reputo sia possibile e lo dice chi su questo aspetto si è posto in contrasto col governo Monti. Lo so io e lo sa chi ha proposto di eliminarla. Certo, se non si può abolire la Fornero si può migliorare”.

E a Campobasso è arrivato invece Adolfo Urso, ex vice ministro del governo Berlusconi e senatore di Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura di Quintino Palante, in corsa con il centrodestra. “Senza Fratelli d’Italia e senza Giorgia Meloni – ha affermato Urso – probabilmente la coalizione non ci sarebbe più. Il nostro è un partito che sparge positività”.

Urso ha quindi confermato l’attenzione della politica nazionale sulle elezioni del Molise. “Il Molise – ha detto – è una piccola regione ma centrale in queste ore per determinare il governo nazionale. Tutti attendono i dati delle Regionali del 22 aprile, a partire dal presidente della Repubblica e dalle forze parlamentari. Se il Molise darà maggioranza a centrodestra certamente si costruirà una filiera di governo dal Molise fino a Roma”.

Domani, mercoledì 18 aprile, ancora presenze importanti in Molise, a partire dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina, che sarà prima a Isernia e poi a Campobasso. Sempre domani, alle ore 17.30 all'hotel 'Rinascimento', è atteso nel capoluogo anche Gaetano Quagliariello, presidente nazionale di ‘Idea-Popolo e libertà’. Insieme a lui il candidato governatore del centrodestra Donato Toma.

