Di Pietro a Di Maio: “Governa chi ha la maggioranza assoluta, errore pregiudiziale su FI”

In un’intervista all’Ansa l’ex pm di ‘Mani pulite’ ed ex ministro replica anche a Matteo Salvini e definisce il Molise un condominio dove si conta voto a voto



CAMPOBASSO. Antonio Di Pietro replica a Matteo Salvini. "Ma quale Ohio? Il Molise è un condominio, si conta voto a voto, valgono le logiche locali. Io previsioni non ne faccio. L’importante è che tutti i politici che in questi giorni stanno battendo il Molise palmo a palmo vengano anche dopo il voto".

Dichiarazioni fatte dall’ex pm di ‘Mani Pulite’ ed ex ministro del Governo Prodi, in un’intervista all’Ansa realizzata a Montenero di Bisaccia, da dove aspetta il risultato delle Elezioni regionali del 22 aprile. Lo fa a poche ore dal comizio di Luigi Di Maio. "Se andrò a sentirlo? Ma io ormai non faccio politica. Mio figlio è candidato nel centrosinistra, ma io sono fuori. Gli ho solo detto, cercati i voti da solo”, ha affermato.

Di Pietro che non condivide la pregiudiziale dei Cinque stelle su Forza Italia e su Silvio Berlusconi. "Silvio Berlusconi è ormai fuori, non è eletto – ha detto Di Pietro all’Ansa - Anche in Forza Italia, come nel Pd e nel M5s ci sono tante persone perbene e serie e altre no. M5s aveva cominciato col dire che avrebbe fatto l'accordo a partire dal programma. Oggi invece vedo che dice 'non mi sporco le mani con Forza Italia', che vuol dire tutto e niente. Pone veti su un intero partito invece che sulle singole persone, sbaglia. Deve capire che ha solo la maggioranza relativa, che in democrazia non basta per governare".

Senza censure, come sempre, la valutazione su Silvio Berlusconi: "Ha fatto ormai il suo tempo eppure non si arrende. Non accetta il fatto che la sua stagione sia passata. Credo che abbia bisogno più di uno psicanalista che di fare politica. Non capisce che è ora se ne deve andare, che dovrebbe badare di più ai suoi nipoti che alla politica".

Il Pd, ha invece aggiunto, che ha perso le elezioni, “deve stare all’opposizione perché l’opposizione in democrazia è una cosa seria”. E sul ruolo del centrosinistra alle Elezioni del 22 aprile non manca il sarcasmo: “Siamo ottimisti nell’arrivare terzi, su tre. Avremo un posto sul podio”.