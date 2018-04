Regionali, ancora una due giorni molisana per Berlusconi e al via il gazebo tour

Dispiegamento di forze azzurre sul territorio per la chiusura di campagna elettorale: agenda densa di incontri per il leader di FI tra giovedì e venerdì, ma anche per una delegazione parlamentare che sarà in piazza in numerosi comuni

ISERNIA/CAMPOBASSO. Nuova visita molisana per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Una due giorni fitta di impegni, per chiudere la campagna elettorale più mediatica che la regione abbia mai vissuto.

L’ex premier arriverà in elicottero ad Agnone giovedì 19 aprile alle 10:30 e subito si sposterà verso la Pontificia fonderia Marinelli per una visita, a seguito della quale incontrerà i cittadini.

Pranzerà, poi, all’Hotel Duca del Sannio e si godrà un po’ di riposo. Nel pomeriggio, alle 16:30, tappa a Bagnoli del Trigno dove, nei locali della Domus Area, terrà un nuovo incontro con la cittadinanza. In serata il trasferimento in auto a Campobasso per il pernottamento all’Hotel Centrum Palace.

Densa anche la giornata successiva. Alle 10:30 di venerdì 20 aprile, Silvio Berlusconi sarà nella sede del Comune di Larino per incontrare i cittadini, alle 12 farà poi una passeggiata in piazza mercato a Casacalenda, salvo tornare a Campobasso per un pranzo riservato. Alle 17:30 in agenda c’è la visita al pastificio La Molisana, mentre alle 21 comizio di chiusura in Piazza Prefettura.

Ma non è finita. Nella due giorni in cui il leader forzista sarà il Molise, partirà anche il gazebo tour in numerosi comuni della regione. Il partito azzurro, dunque, per agguantare la vittoria finale e confermare il proprio primato sul territorio invierà un importante dispiegamento di forze. I gazebo pare saranno presidiati da almeno una delegazione di due parlamentari ciascuno.

Ecco i centri in cui saranno allestiti: Baranello, Bojano, Campobasso, Campomarino, Casacalenda, Sepino, Cercemaggiore, Colletorto, Gambatesa, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Riccia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Termoli, Trivento, Ururi, Vinchiaturo, Isernia, Venafro, Agnone, Carovilli, Colli Al Volturno, Monteroduni, Frosolone, Macchiagodena, Montaquila.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063