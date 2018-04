Regionali, l’idea di Lombardi: “Molise come laboratorio di sviluppo delle aree interne”

Pagina 1 di 2

SPAZIO ELETTORALE/ Il candidato dem dell’area altomolisana presenta i principali punti del suo programma. Tra questi anche la sanità, con il potenziamento dell’ospedale di Agnone quale presidio di area disagiata

Un progetto condiviso con tutto il territorio dell’Alto Molise e Medio Sannio, un unico candidato di centrosinistra che possa rappresentare l’intera area interna, che ruota intorno ai comuni principali di Agnone, Frosolone e Trivento, idee ed obiettivi concreti all’insegna dello sviluppo sostenibile.



Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana e Presidente della Riserva della Biosfera UNESCO “Montedimezzo-Collemeluccio Alto Molise”, è l’unico candidato di centro-sinistra (nella lista del PD a sostegno del candidato presidente Carlo Veneziale) scelto da amministratori e persone del suo territorio per portare in Regione le richieste e le prospettive di una zona che può contare su circa 40mila abitanti, attraverso una strategia programmatica nuova, condivisa, che possa invertire la rotta dello spopolamento. Francesco Lombardi ha scelto di vivere nella sua terra e di formare in Alto Molise la sua famiglia, nella convinzione che si possa migliorare la qualità della vita dei piccoli comuni di montagna, lavorando per mettere in campo azioni congiunte e buone pratiche di gestione territoriale: servizi, opportunità, per far restare i giovani e le persone nella propria regione. Come quelle attuate per la Riserva della Biosfera MAB di Collemeluccio-Montedimezzo, proclamata riserva UNESCO e il cui allargamento a 25mila ettari è avvenuto sotto la sua guida.

La valorizzazione delle risorse naturalistiche, la tutela del paesaggio storico-naturale, delle aree agricole, di cui il Molise è ricco, sono concepite come un faro da seguire per lo sviluppo del territorio. Tra i punti principali del Manifesto anti-spopolamento per l’Alto Medio Sannio, condiviso con sindaci e cittadini di tutta l’area e presentato ad Agnone ad aprile, si mette in evidenza la necessità di un “restauro ambientale”, valorizzando la vocazione agricola del territorio, restituendo le terre ai pascoli, all’agricoltura ed istituendo un gruppo di lavoro per arginare i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Tra le altre priorità, il tema della sanità. L’obiettivo è quello di potenziare l’ospedale San Francesco Caracciolo come ospedale di area disagiata con la messa in rete dei servizi sanitari, grazie agli accordi di confine tra Regione Molise e Regione Abruzzo. Ma anche di tutelare i lavoratori del settore. La Regione Molise ha previsto 280 posti per i precari e per il rientro dei dipendenti del settore sanitario che sono dovuti andare via dal Molise. «Mi impegnerò per tenere alta la bandiera dei lavoratori del settore sanitario che vogliono tornare a lavorare nella loro terra – ha detto Francesco Lombardi dopo essersi confrontato con i molisani -. Chi lavora in ospedali fuori regione può portare competenze e conoscenze importanti nella sanità molisana.

Inoltre è fondamentale creare le condizioni affinché le persone tornino a vivere nel proprio territorio e non vadano via. Se i servizi funzionano, se c’è lavoro, non c’è bisogno di andarsene”. I servizi che stanno a cuore al rappresentante di centrosinistra dell’area dell’Alto Medio Sannio sono per esempio relativi ad una viabilità che funzioni strategicamente: il completamento della fondovalle Fresilia in località Sprondasino è la realizzazione di una strada che consentirà di accorciare notevolmente i tempi di percorrenza tra la zona interna alto e medio molisana e Campobasso. Nello stesso tempo, il miglioramento dei collegamenti con la fondovalle Sangro consentirà di arrivare in Abruzzo in modo più agevole. Due percorsi fondamentali, per raggiungere più facilmente i centri principali. In un’ottica di gestione sostenibile, inoltre, i trasporti possono essere ottimizzati, con mezzi a minore impatto ambientale, l’attivazione di servizi di condivisione dei viaggi (car sharing) e l’integrazione tra autobus e treni, tra cui la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone.