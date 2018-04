Molise terra di transumanza di pastori e di politici: speciale de ‘Il Fatto quotidiano’

Nel numero in edicola domani, giovedì 19 aprile. Nel quotidiano quattro pagine dedicate alle elezioni più mediatiche della storia e alla città di Campobasso

CAMPOBASSO. Dal Molise che non esiste al Molise ombelico del mondo della politica nazionale. Una bella metamorfosi quella che sta vivendo la regione, sotto gli occhi della stampa nazionale, nelle elezioni più mediatiche della storia.

Premier, ministri, leader dei partiti. In questi giorni in Molise sono venuti tutti. E hanno scoperto un territorio finora sconosciuto. Ne hanno apprezzato le risorse, la cultura, l'ambiente, l’enogastronomia. Tutte le cose che finora si era tentato invano di promuovere. Merito del rinvio delle Regionali, rispetto alle Politiche del 4 marzo. La valutazione fatta a posteriori è questa. E se i politici hanno scoperto il Molise, lo hanno fatto anche i giornalisti, cronisti ed editorialisti delle televisioni e dei giornali nazionali. Che stanno arrivando in massa in regione in vista del voto del 22 aprile. E lo dimostra il numero di accreditamenti per la sala stampa.

Dopo Diego Bianchi, che ha dedicato buona parte dell’ultima trasmissione di ‘Propaganda live’ al Molise, ora tocca a ‘Il fatto quotidiano’ parlare della regione. Sul numero in edicola domani, giovedì 19 aprile, la rubrica ‘A casa vostra’, quattro pagine, sarà interamente dedicata a Campobasso. “Città ricca di storia - viene definita così - in una regione troppo spesso dimenticata. Ma oggi al centro dell’attenzione perché domenica sarà teatro di un voto regionale decisivo per la politica nazionale".

Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco e Ferruccio Sansa hanno realizzato un reportage per raccontare il capoluogo regionale e il Molise. Ma anche gli ormai famigerati ‘salti della quaglia’. “Molise terra di transumanza dei pastori – scrivono i giornalisti de Il Fatto - che proprio in primavera si spostano lungo l’Appennino cercando pascoli migliori. E anche, oggi, transumanza dei politici che passano da uno schieramento all’altro, come nulla fosse, alla ricerca di una poltrona: candidati che erano di destra, poi di sinistra, e adesso magari ritornano a destra”.

“Racconteremo questo - aggiungono i giornalisti del Fatto - E anche il rischio, concretissimo, che il Molise diventi terra di mafie in cui camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita e cosa nostra si incontrano e tessono alleanze. Eppure proprio qui si è deciso di accorpare il Comando dei carabinieri con quello dell’Abruzzo. Lo Stato, nonostante gli allarmi della Dia e di alcuni magistrati, rischia di ritirarsi”. “Eccolo il Molise, quello dei panorami e quello del potere che si confonde. Si intreccia. E nulla si distingue più”. In un racconto da leggere e da conservare. Quello del Molise che ora esiste. Eccome, se esiste.

