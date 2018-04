Greco dalla Gruber: “Al centro della nostra azione il buonsenso. Non si tratta di salvare il Pd o la Lega, ma le persone”

Il candidato governatore del Movimento Cinque Stelle ospite della trasmissione di La7, al fianco del filosofo Cacciari e dell’imprenditore Farinetti. In chiusura elogio al Tintilia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Molise sempre più protagonista delle cronache nazionali. E quando non si tratta della visita di big sul territorio, sono gli aspiranti governatori ad approdare sulle maggiori testate italiane.

Dopo l’apparizione dei candidati alla presidenza della Regione nel corso del programma ‘Di Martedì’ di Floris, è il candidato governatore dei Cinque Stelle Andrea Greco a tornare alla ribalta con un’ospitata nella trasmissione ‘Otto e mezzo’ di Lilli Gruber.

Al fianco dell’imprenditore Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly, e del noto filosofo Massimo Cacciari, Greco è chiamato a dare il suo contributo alla puntata dal tema: “Cinque Stelle, ultimatum a Salvini”, scaturita dalle affermazioni di Di Maio che chiude, ancora una volta, la porta a Berlusconi.

A fronte degli interventi degli altri interlocutori, favorevoli a un dialogo tra grillini e Partito Democratico fondato sui temi strategici per il futuro del Pese e all’accusa di ‘trasformismo da campagna elettorale’, ovvero di omologazione, mossa nei confronti del Movimento, il 33enne agnonese ribatte: “Noi abbiamo sempre messo al centro della nostra azione il buonsenso. Quando c’era da votare provvedimenti condivisibili, anche del Pd, lo abbiamo fatto. Qui non stiamo parlando di salvare il Partito Democratico o la Lega, ma le persone. Sono d’accordo che bisogna lavorare nell’interesse del Paese e credo che nei Cinque Stelle ci sia una naturale evoluzione, ma i temi cardine sono sempre gli stessi, come il reddito di cittadinanza, la lotta alla corruzione e le politiche per la famiglia”.

Alla richiesta della Gruber di uno slogan su cui pensa di vincere le elezioni, Greco argomenta: “Anche in Molise, come nel resto d’Italia, mettiamo al centro i temi: sanità pubblica di qualità, politiche sul lavoro e sulla famiglia, riforma del sistema delle nomine. Perché i molisani, come tutti, hanno bisogno che vengano risolti i loro problemi”.

Sulle sue preferenze politiche prima dell’avvento di Grillo, invece, non si sbottona: “Ho fatto una tesi in Storia delle dottrine politiche – afferma l’aspirante governatore - ed ero post ideologico già prima del Movimento Cinque Stelle. Ero appassionato di politica e, siccome non mi sentivo rappresentato, non votavo”.

La puntata si chiude con un elogio al Molise, in particolare ad uno dei suoi prodotti, da parte di Farinetti: “Il Molise è la patria del Tintilia. Solo lì si trova questo vino strepitoso”.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063