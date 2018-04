Regionali, invasione di big: a Isernia Gelmini, Mussolini e Galliani

L’ex ministra dell’Istruzione attesa al Comune alle 15.30; il neo senatore ed ex vertice del Milan incontrerà le società calcistiche cittadine alle 18 all’Hotel Europa

ISERNIA. Una corsa senza sosta per cercare di conquistare una regione chiave, come l’Ohio per gli Stati Uniti. Non si ferma l’andirivieni di politici nazionali in Molise, in vista delle Regionali di domenica 22 aprile, diventate un test nazionale a tutti gli effetti per gli equilibri politici del nascituro governo.

Oggi, giovedì 19 aprile, oltre all’annunciato tour di Silvio Berlusconi, il secondo in pochi giorni in regione, il Molise sarà ‘invaso’ da numerosi parlamentari di Forza Italia, presenti nelle piazze con i gazebo informativi.

Isernia, in particolare, sarà praticamente presa d’assalto dai big: da Alessandra Mussolini a Marco Siclari, fino all’ex ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, attesa alle 15.30 presso il Comune di Isernia per una conferenza stampa, e al senatore Adriano Galliani, storico ex amministratore delegato del Milan, che incontrerà le società calcistiche cittadine presso l’Hotel Europa alle ore 18. Una parata di personaggi famosi, dunque, che forse per la prima volta toccheranno con mano il Molise, facendolo rimbalzare sulle principali reti televisive italiane come mai prima d’ora nella sua storia.

