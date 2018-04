Venafro nella galassia a Cinque Stelle: Di Battista riempie Piazza Portanuova

In tantissimi per l’ex deputato, impegnato in Molise a sostegno di Andrea Greco governatore

VENAFRO. Il fiume a Cinque Stelle straripa anche a Venafro. Piazza Portanuova stracolma per Andrea Greco e Alessandro Di Battista, che sfidano il centrodestra sul suo stesso terreno, quello dei feudi elettorali dei potentati più radicati e propugnano la necessità di ricucire lo strappo sociale profondo tra cittadini e classe politica.

“A Venafro vi hanno anche negato la possibilità di pensare da uomini liberi”, esordisce un Greco sempre più a suo agio nei panni del tribuno, passando subito ai cavalli di battaglia suoi e del Movimento: stop ai vitalizi e sanità pubblica di qualità senza chiudere il privato convenzionato. “In Molise – aggiunge - stanno portando avanti un grande esperimento sociale di massa, la sostituzione dei servizi della sanità pubblica con quelli della sanità provata. Noi non ci stiamo. Non è normale che un privato tenga in mano la rete dell’ictus”. Poi la promessa: la prima cosa che faremo è l’attivazione del registro tumori, questa terra non può più farne a meno. E ancora, trasparenza dei dati sulla qualità dell’aria, dell’acqua del suolo. Partendo da un dato: in Molise non si può fare un passo ogni cinque anni, all’approssimarsi delle scadenze elettorali. Ma bisogna camminare ogni giorno”.

Greco non risparmia anche qualche stoccata agli avversari di centrodestra, considerati i veri avversari per la vittoria finale. “L’armata del dissenso – così li definisce, spiegando come i 180 candidati a sostegno di Toma non siano d’accordo su nulla – non ha neanche capito che per essere eletti con il collegio unico occorrono migliaia di voti, perché il quorum si alza notevolmente”. E in Molise, ad avere questa forza – Greco fa nomi e cognomi – sono quelli che la regione l’hanno distrutta. Iorio, Vitagliano, Di Sandro, Scarabeo, Niro, Cotugno”.

Di qui la scena è solo per ‘Dibba’ che, con toni anche più moderati del solito, rivendica la libertà delle idee e delle battaglie. E avverte i cittadini: “Berlusconi, ineleggibile, dà ancora le carte. E’ indispensabile andare a votare, altrimenti non si ha neppure più il diritto di lamentarsi. Mi mancherà la piazza, ma voglio tornare al mio mestiere, mi occupavo di tematiche sociali e starò via qualche mese dal 29 maggio. Ci sono idee fantastiche in giro, che qui non arrivano. Penso al reddito di cittadinanza universale, mentre qui si parla ancora di Rosatellum, di leggi elettorali”.

L’invito al popolo venafrano e molisano è uno solo: “Alzate la testa – arringa la folla - dipende solo da voi. Basta ai vitalizi, ai politici che hanno lavorato un solo giorno in vita loro e prendono il vitalizio. E’ intollerabile. Non possiamo essere sudditi di qualcun altro. Vi invito ad avere coraggio. E a far diventare Andrea primo presidente di una regione governata dai Cinque Stelle”.

