Strade e riqualificazione del centro urbano: a Rionero arrivano 4,5 milioni di euro

Il Comune è l’unico del Molise ad essere stato inserito nella graduatoria dei centri beneficiari dei finanziamenti messi a disposizione dai ministeri dell’Interno e dell’Economia

RIONERO SANNITICO. Pubblicata, qualche giorno fa, la graduatoria dei comuni beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge n°205 del 27 dicembre 2017, che prevede contributi per opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Rionero Sannitico è l’unico comune della Regione Molise ad essere inserito nella graduatoria utile stilata dai ministeri, con un importo finanziato di 4.569.999,00 di euro. Il finanziamento ottenuto permetterà all’amministrazione comunale guidata da Tonino Minichiello di realizzare una serie di interventi strategici per lo sviluppo del territorio. In particolare, con una importo di 999.739 euro sarà possibile completare il collegamento viario delle frazioni Montalto-Tafarone, San Mariano, Casabona e Vigne alla superstrada Isernia-Castel di Sangro.

Altri 1.680mila euro serviranno per azioni di riqualificazione urbana del centro storico che vanno ad integrarsi con ulteriori 600mila euro finalizzati al miglioramento della viabilità comunale interna, in particolare di via Pace, via Pericoli, via San Bartolomeo e dell’area Fonte Litiera, e con altri 270mila euro per il completamento e il miglioramento della pubblica illuminazione.

Infine, un ulteriore contributo riguarda interventi di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree Valle Andrea, Selvotta, Via Calvario e lungo la SS 17 per cifre complessive di 1.035mila euro.

Un ottimo risultato per Rionero, che si è posizionato tra i primi 50 in graduatoria su un totale di circa 150 enti locali beneficiari del finanziamento. Gli interventi andranno ad integrarsi con quelli in corso di realizzazione per un importo totale di 6.000.000 di euro e con quelli previsti nel documento di programmazione strategica Rionero 2020 che ha individuato ulteriori azioni per contribuire a dare un nuovo volto al territorio e nuove opportunità di lavoro per le comunità, da realizzarsi mediante la partecipazione ad altre occasioni di finanziamento.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063