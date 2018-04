Regionali, Gelmini suona la carica: “In Molise possiamo vincere. Con la Lega concorrenza virtuosa”

Pagina 1 di 2

L’ex ministro dell’Istruzione a Isernia per lanciare l’appello al voto ai cittadini. L’esponente di Forza Italia ‘stronca’ le strumentalizzazioni del voto e rilancia il tema del lavoro. Sul governo è lapidaria: “Basta veti”

ISERNIA. Basta strumentalizzazioni sulle elezioni regionali, Molise al centro. Così esordisce l’ex ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, in visita a Isernia per le battute finali della campagna elettorale.

Accompagnata da una delegazione di parlamentari neoeletti e accolta a palazzo San Francesco dal consigliere forzista Raimondo Fabrizio e dal sindaco, padrone di casa, Giacomo d’Apollonio, Gelmini riprende in particolare il tema del lavoro e poi lancia l’appello al voto, per combattere il primo avversario che, a suo avviso, è rappresentato dalla sfiducia dei cittadini verso la politica.

“Si è detto tantissimo sul Molise – afferma la parlamentare azzurra - lo si è paragonato addirittura all’Ohio. Noi pensiamo, invece, che queste elezioni siano decisive per il molisani”.

Di qui i propositi: “Vogliamo partire dal territorio e sappiamo che queste elezioni possono cambiare la qualità di vita delle persone che vivono in questa regione. È una regione che esce con grandi difficoltà dalla crisi economica, un po’ come il resto del Paese, ma forse con una preoccupazione in più per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, per quanto concerne una crescita che stenta ad affermarsi. Noi siamo qui, con il presidente Berlusconi, per sostenere Donato Toma, un candidato competente. Abbiamo scelto non a caso un commercialista, - prosegue Gelimini - perché pensiamo che, dopo il fallimento del governo della sinistra, ci sia bisogno di un buon amministratore, di un buon padre di famiglia che sappia far bastare le risorse a disposizione e sappia utilizzarle nel migliore dei modi. Abbiamo bisogno di una persona di esperienza, perché sappiamo che la macchina regionale è una macchina complessa e non ci si può improvvisare”.

Poi suona la carica: “L’unità del centrodestra è un valore, è un segno di rispetto nei confronti di coloro che ci hanno votato il 4 marzo. Siamo fiduciosi di poter vincere in questa regione. Quindi, - dice l’onorevole forzista - facciamo un appello ai molisani affinché domenica 22 aprile vadano a votare. Il voto è un diritto e anche un dovere. Il nostro avversario oggi è piuttosto la sfiducia nei confronti della politica, l’astensionismo. Noi vorremmo, invece, che i cittadini facessero una scelta di campo, che scelgano il centrodestra e Toma, per un governo che metta al centro la disoccupazione giovanile con le risposte abbiamo presentato anche alle Politiche”.