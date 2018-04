Fratoianni: “Al centro le ragioni di chi fatica ad andare avanti”. Sul nazionale: “Discussione sui forni infinita, ma nessuno dice la ricetta”

Il deputato di Leu, in Molise per sostenere il centrosinistra alle Regionali del 22 aprile, illustra le proposte per invertire la tendenza dell’economia sul territorio: nuove occasioni di lavoro e più investimenti pubblici. Sul governo, invece: "Se si apre un altro spazio politico tra M5S e PD, siamo pronti al confronto"



ISERNIA. Nel quadro di un ‘testa a testa’ tra grillini e centrodestra, in vista dell’imminente tornata elettorale del 22 aprile prossimo, il centrosinistra cerca di far sentire la propria voce, ponendo al centro del dibattito le proposte, in primis la lotta alle diseguaglianze.

Questo il messaggio lanciato oggi, dall’Hotel Europa di Isernia, dal deputato di Liberi e Uguali e segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, giunto in Molise per sostenere le ragioni di Carlo Veneziale, della sinistra, in particolare dei candidati di Leu.

“Quello che proponiamo in questa campagna elettorale – dichiara ai cronisti - è la costruzione di un programma che abbia al centro le regioni di chi continua a faticare in questo Paese, in questa regione. Di chi continua a faticare nella ricerca di un lavoro, di un percorso di cittadinanza, di chi è costretto ad andare via. Dunque, una proposta incentrata soprattutto sulla costruzione di nuove occasioni di lavoro, sugli investimenti pubblici che consentano anche all’economia di questo territorio di invertire la tendenza”.

Di qui il commento sui competitor, certamente in vantaggio nei sondaggi: “Il Movimento Cinque Stelle – prosegue Fratoianni - è favorito perché in questa regione, alle Politiche, ha raggiunto un risultato clamoroso. Il centrodestra, invece, sta investendo molto: ha fatto del Molise una regione simbolo. Più, però, per gli interessi nazionali, per tentare di sbloccare la trattativa interna, che, mi pare, per gli interessi dei molisani. E non vorrei che, all’indomani delle elezioni, - aggiunge piccato - anche qui i cittadini si trovino a scoprire che i programmi elettorali sono rapidamente scomparsi il giorno dopo delle elezioni, in nome di un’infinita discussione sugli accordi, sul posizionamento. La velocità con cui i Cinque Stelle, da un lato, ma anche la Lega di Salvini, dall’altro, hanno cambiato tono e faccia rispetto a questioni rilevanti nella loro campagna elettorale – ancora caustico Fratoianni - a me pare piuttosto preoccupante. Dunque, noi siamo in campo con il centrosinistra e con ‘Liberi e Uguali’, con una lista che continua a mettere al centro della propria proposta il tentativo di tornare ad occuparsi della maggioranza dei cittadini, non di una minoranza che invece ce la fa finanche troppo bene”.

Infine, il punto di vista sugli scenari nazionali alla luce delle consultazioni in atto. Il deputato di Leu ribadisce l’apertura del suo partito al confronto sui temi, fermo restando il limite invalicabile della destra. “Siamo disposti a confrontarci sui contenuti, sempre che qualcuno abbia voglia di discuterne – dichiara – Naturalmente, la nostra disponibilità si ferma ai confini della destra. Abbiamo assistito a un’infinita discussione sui forni, ma noto che nessuno fa un passo avanti per dire agli italiani quale ricetta vuol mettere nel pane che inforna. Oggi si conclude il secondo giro di consultazioni della presidente del Senato, che domani riferirà a Mattarella – conclude Fratoianni - Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore col Movimento Cinque Stelle. Se si apre un altro spazio politico, in questo caso principalmente tra il Movimento e il Partito Democratico, noi siamo pronti al confronto. Ma per noi la priorità restano i contenuti”.

