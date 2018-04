Veneziale a Otto e mezzo, accordo Pd – M5S? Il nostro elettorato non capirebbe

Il candidato governatore del centrosinistra ospite nel programma della Gruber per commentare gli ultimi avvenimenti della politica nazionale e i loro effetti sul Molise: “Siamo concentratissimi sulle vicende interne”

CAMPOBASSO/ISERNIA. Presenti nei salotti televisivi più blasonati perché considerati determinanti nello scacchiere nazionale. Che tale assunto sia fondato o meno, il Molise e suoi attori sono ormai protagonisti della politica italiana.

Nello studio di Otto e mezzo, in casa Gruber, è la volta di Carlo Veneziale, aspirante governatore della coalizione di centrosinistra. Questi, insieme ai giornalisti Giovanni Floris, Alessandro Sallusti e Antonio Padellaro è chiamato a commentare le possibili alleanze per la formazione di un governo, in una puntata incentrata sul diktat di Di Maio: ‘Salvini sì, Berlusconi no’. E sull’ipotesi all’orizzonte di un accordo alternativo Pd – Cinque Stelle.

Di qui il commento sugli effetti di tale dibattito in Molise, ormai ribattezzato l’Ohio d’Italia.

Alla domanda della Gruber sull’eventuale reazione dell’elettorato molisano ad un accordo Pd – 5 Stelle, Veneziale non ha dubbi: “Credo il nostro elettorato non capirebbe – risponde - Qui in Molise stiamo facendo una campagna elettorale partendo da presupposti diversi e ciò condizionerebbe in maniera importante il futuro della legislatura. Credo, altresì, non ci sarà neanche un governo Lega - 5 Stelle. Ho ascoltato le ultime dichiarazioni di Di Maio e la strada mi pare molto complicata e le condizioni ancora lontane”.

Quindi la chiosa, che allontana di netto qualsiasi forma di strumentalizzazione del voto regionale del 22 aprile. Nonostante la situazione caotica a livello nazionale, “noi siamo concentratissimi sulle vicende interne – precisa Veneziale – perché domenica i molisani saranno chiamati a scegliere il presidente che sarà con loro per i prossimi cinque anni”. Sceglieranno per il loro futuro.

