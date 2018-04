Veneziale in visita ad Altilia, poi volontario alla mensa dei poveri

Il candidato presidente del centrosinistra concluderà così la campagna elettorale del centrosinistra. Alle 21 comizio a Isernia

CAMPOBASSO. Cultura e identità, attenzione agli ultimi e ascolto dei cittadini: sono i temi sui quali il candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale conclude oggi la campagna elettorale.

Per cultura e identità, Veneziale sarà in visita agli scavi archeologici di Sepinum-Altilia, alle ore 11.30. "Il Molise è una regione dallo straordinario patrimonio culturale e antropologico, purtroppo poco nota agli stessi concittadini italiani, perché non abbiamo mai adeguatamente investito sulla cultura come volano di sviluppo e orizzonte di senso – ha dichiarato Veneziale - Fuori dai nostri confini regionali, non sono noti i nostri monumenti, le nostre tradizioni e i nostri piatti tipici. Per questo siamo a Sepinum, centro della cultura sannita-romana, dalla quale deriviamo la nostra fierezza e il nostro temperamento. Dobbiamo compiere un grande investimento su queste radici ed esserne fieri. Fare 'branding territoriale' - ha aggiunto - significa non tanto promuovere le nostre specificità, ma essere consapevoli di chi siamo e di dove vogliamo andare. Non ci interessa la politica spettacolo della videocrazia berlusconiana e della blogocrazia della Casaleggio Srl".

Alle ore 18.30, Veneziale si unirà al turno dei volontari alla mensa della Caritas ‘Casa degli angeli’ a Campobasso. "La vera politica è servizio – ha chiarito in proposito - servire gli ultimi e i più bisognosi: il compito di un nuovo centrosinistra unito". La giornata terminerà alle ore 21, a Isernia, in piazza Celestino V, per un incontro con i cittadini.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063