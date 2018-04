Galliani a Isernia: l’ex ad del Milan tifa Forza Italia al governo

La videointervista al neo senatore, ex vertice dei rossoneri: necessario investire negli impianti sportivi, soprattutto al Sud

ISERNIA. Impianti sportivi da rilanciare, soprattutto al Sud. E un patrimonio di competenze, ma soprattutto di conoscenze, da far valere per aiutare chi sul territorio vuol investire nello sport. Adriano Galliani, neo senatore di Forza Italia, ha fatto tappa ieri a Isernia per un incontro con le scuole calcio della città (non ha invece partecipato l’Isernia Fc). Presenti invece alcuni esponenti di società sportive di altre discipline.

Ad accoglierlo, il consigliere di Forza Italia al Comune di Isernia Raimondo Fabrizio, la giunta comunale al completo, con in testa il sindaco Giacomo d'Apollonio, la delegata provinciale Coni Elisabetta Lancellotta, il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi e il numero uno degli arbitri di Isernia, Domenico De Falco. Con Galliani c’era anche la deputata azzurra Maria Tripodi. Smessa la celeberrima cravatta gialla per un più sobrio celeste di ispirazione forzista, Galliani si è concesso con grande disponibilità ai tifosi di fede rossonera e non solo, accorsi per vederlo da vicino, per un selfie o un autografo.

L’ex amministratore delegato del Milan, per 31 anni nelle file rossonere e per 38 accanto a Silvio Berlusconi, resta sempre il primo tifoso del Diavolo. Pur non commentando il primo anno di gestione del Milan cinese, ha ribadito che con Gattuso in panchina il Milan è migliorato: “L’auspicio è che torni in Europa, anche se credo per quest’anno sarà solo Europa League”

Da parte sua non è mancato un passaggio sullo stallo politico delle consultazioni: “Credo che un governo non possa che essere tra il centrodestra unito e i Cinque Stelle – ha commentato -ma certamente non potremo fare i paggetti della maggioranza”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA (Immagini e montaggio a cura di Pino Manocchio)