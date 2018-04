Elezioni Regionali, una poltrona per quattro: molisani al voto per eleggere il nuovo governatore

Seggi aperti, domani 22 aprile, dalle 7 alle 23 e operazioni di scrutinio che cominceranno subito dopo la chiusura delle sezioni. Quattro candidati in corsa per la poltrona di presidente della Regione: Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra), Andrea Greco (M5s) e Agostino Di Giacomo (Casapound). Si vota con la nuova legge elettorale, che fa scattare il premio di maggioranza al primo classificato e 12 seggi alla coalizione vincente



CAMPOBASSO. Al voto per eleggere il nuovo governatore e la nuova assemblea regionale, formata da 20 consiglieri. Conto alla rovescia per l’avvio delle operazioni di voto delle elezioni più mediatiche della storia del Molise. Le urne saranno aperte domani, domenica 22 aprile, dalle 7 alle 23. Gli aventi diritto al voto sono 332.653, di cui 78.025 residenti all’estero. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, con il nome del nuovo presidente e la composizione dell’assemblea di Palazzo D’Aimmo che si conoscerà, salvo imprevisti, già nel corso della notte. L’affluenza al voto si saprà invece domani, nelle tre rilevazioni previste alle ore 12, 19 e 23.

COME SI VOTA - L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. Si vota con la nuova legge elettorale regionale, che fa scattare il premio di maggioranza al primo tra i quattro candidati presidenti in corsa, assegnando alla coalizione o alla lista collegata 12 consiglieri con sistema proporzionale. Al secondo candidato presidente spetterà di diritto un seggio in consiglio, mentre gli altri eletti saranno ripartiti con sistema proporzionale tra le altre formazioni politiche perdenti, a condizione che superino lo sbarramento del 3% e che la coalizione ottenga almeno l'8% dei consensi.

L'elettore può votare un candidato presidente, può votare una lista, con il voto che si estende al candidato presidente collegato, oppure può votare un candidato presidente e una delle liste collegate. Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero la preferenza per il candidato presidente di una coalizione e il candidato consigliere di un’altra coalizione. L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta, scrivendo il cognome, oppure il nome e il cognome in caso di omonimia. Se esprime due preferenze queste devono essere di genere diverso: per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Diventa presidente della Regione chi ottiene il maggior numero di voti.

I CANDIDATI – Sono 4 i candidati alla carica di presidente della Regione Molise. Donato Toma, 60 anni, dottore commercialista e presidente dell'Ordine, è il candidato governatore del centrodestra. A sostenerlo, dopo l’esclusione dei ‘Forconi’, ci sono 9 liste: Popolari per l’Italia, Il popolo della famiglia, Fratelli d’Italia, Movimento nazionale per la Sovranità, Lega, Forza Italia, Udc, Orgoglio Molise e Iorio per il Molise.

Carlo Veneziale, 49 anni, laureato in giurisprudenza e assessore regionale esterno alle attività produttive, è il candidato governatore del centrosinistra. Al suo fianco 5 liste: Il Molise di tutti, Molise 2.0, Liberi e Uguali, Unione per il Molise, Partito Democratico. Andrea Greco, 32 anni, laureato in giurisprudenza e consulente giuridico del gruppo regionale, è il candidato governatore del Movimento Cinque stelle. Agostino Di Giacomo, 31 anni, laureato in Scienze politiche e operaio metalmeccanico, è invece l’aspirante presidente della lista di CasaPound Italia.

LA SALA STAMPA – Per la prima volta la sala stampa sarà allestita negli spazi della Fondazione Molise cultura di Campobasso, mentre il Centro elaborazione dati avrà sede a Palazzo Vitale. Ad essere cambiate anche le metodologie di raccolta dei voti, con l'introduzione di un nuova formula informatizzata di scrutinio delle preferenze, che sarà gestita in collaborazione con le Prefetture di Campobasso e di Isernia.

Carmen Sepede

