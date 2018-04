Berlusconi smorza le tensioni: “Centrodestra unito. Tocca a Salvini esprimere il leader”

Lo ha detto il leader di Forza Italia, rimasto anche nella giornata di oggi in Molise, smentendo l’ipotesi di governo con il Pd. Quindi annuncia l'intenzione di voler comprare casa a Bagnoli

CAMPOBASSO. Silvio Berlusconi spariglia le carte. E dopo le tensioni di ieri col leader della Lega rilancia: “Siamo assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader".

Parole pronunciate a Campobasso, dove il leader di Forza Italia è restato anche nella giornata di oggi, per poi spostarsi a Isernia e Bagnoli del Trigno, tra i borghi più belli d’Italia, dove come ha anticipato il sindaco Angelo Camele potrebbe acquistare una casa. "Non ho mai detto – ha precisato Berlusconi - di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni".

Quindi l’annuncio. "Se faccio il Governo compro casa a Bagnoli – ha detto Berlusconi dopo aver salutato i cittadini - E' un posto fantastico". Dopo un breve giro nel centro storico, il cavaliere si è spostato alla Domus Aurea, dove è attivo un centro che produce farmaci con erbe officinali.

