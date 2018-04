Regionali, niente tagliando antifrode nelle schede elettorali

Non sarà riproposto il meccanismo testato alle Politiche del 4 marzo

CAMPOBASSO. Elezioni Regionali, niente tagliando antifrode nella scheda che sarà consegnata domani, domenica 22 aprile, agli elettori del Molise, chiamati a votare il nuovo governatore e a eleggere i nuovi consiglieri regionali.

Il meccanismo, sperimentato in occasione delle Politiche del 4 marzo, non sarà riproposto in occasione delle Regionali. In sostanza si torna alle vecchie schede elettorali, senza il tagliando antifrode rimovibile, dotato di un codice progressivo alfanumerico, che toccava al presidente del seggio staccare. Dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda.

Una novità, o meglio un ritorno all’antico, che potrebbe accelerare le procedure di scrutinio ma creare qualche polemica sui controlli.

