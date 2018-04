Isernia, il rilancio del tessile protagonista de ‘La notte del lavoro narrato’

Pagina 1 di 2

Tutto pronto per dare vita all’evento che sarà ospitato il 28 aprile nelle sale del MuseC. Il racconto partirà da Pettoranello del Molise, luogo simbolo del sistema moda

ISERNIA. Sarà il Museo del costumi di Isernia ad ospitare ‘La notte del lavoro narrato’, l’evento nato da un’idea di Vincenzo Moretti che rappresenta un’occasione di incontro. L’iniziativa si svolge, ogni anno, in diversi comuni italiani per ascoltare e costruire storie di lavoro fatte di ‘luoghi’, di arte manifatturiera, di innovazione e sostenibilità, di voglia di costruire qualcosa di positivo per la comunità.

Nel capoluogo pentro l’appuntamento è fissato per il 28 aprile. Il racconto partirà da Pettoranello del Molise luogo simbolo del sistema moda, non solo molisano, che oggi si è trasformato in un luogo inanimato o sito dismesso. Un luogo che, per tanti anni, ha rappresentato il cuore del sistema moda molisano e che ha segnato il successo di tante griffe della moda. Un luogo che può e che vuole tornare ad ascoltare i rumori del lavoro e della vita.

Da questo stesso ‘luogo’ è partito un percorso progettuale animato dalla competenza creativa e manifatturiera locale sedimentata nel tempo. E tutto grazie a una start up innovativa costituita nell’ambito del progetto ‘Laboratorio Moda Molise’ che ha coinvolto un ampio partenariato Istituzionale e scientifico. Un progetto imprenditoriale teso a ri-creare un ‘Polo della Moda’ a Pettoranello del Molise in grado, quindi, di rilanciare il settore e creare significative opportunità occupazionali; da una ‘capsule collection’, disegnata dalla stilista Giulia Perin (socia della start up innovativa CreAzioni Moda), tesa a riscoprire e far ‘indossare’ le antiche colorazioni naturali dei tessuti impreziosite da alcuni inserti di merletto a Tombolo.

La ‘capsule collection’ rappresenta, nell’ambito della ‘Notte del lavoro narrato’, il filo conduttore attraverso il quale si snoderanno i temi dell’incontro che sarà animato dal partenariato scientifico e da significative esperienze imprenditoriali particolarmente attente alla valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale, alla crescita economica e sociale della comunità. La capsule collection, in linea con la giornata del ‘Fashion Revolution day’ e con i contenuti dell’incontro, si ispira ai principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale ed intende coniugare l’innovazione con uno sviluppo sostenibile legato al territorio (utilizzo specie vegetali autoctone).