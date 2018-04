Regionali, in Molise ha votato il 15.17 per cento degli elettori

Sono 50.247 i cittadini che hanno espresso la loro preferenza fino alle 12. Alle urne anche i candidati presidenti Greco, Toma, Veneziale e D’Agostino

CAMPOBASSO/ ISERNIA. Seggi aperti da questa mattina alle 7 per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise. Alle ore 12 prima rilevazione dell’affluenza alle urne. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%.

Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

Si sono già recati alle urne i candidati presidenti Andrea Greco del Movimento 5 Stelle, Donato Toma del centrodestra, Carlo Veneziale (centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound).

Il Comune con l'affluenza più alta è stato San Martino in Pensilis, molto alta anche a Venafro e Campobasso. In pochi invece gli elettori che si sono recati alle urne a Chiauci e Castelbottaccio, con numeri che superano di poco il 6 per cento. Buona l'affluenza a Isernia dove, a Mezzogiorno, hanno votato il 17,98 per cento degli elettori.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063