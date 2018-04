Regionali, Berlusconi l’immortale: dal Molise parte la scalata al governo nazionale

Il leader azzurro commenta con entusiasmo la vittoria del centrodestra e rileva: “Forza Italia cresce sul territorio”. Poi il ringraziamento agli elettori e l’auspicio di conquistare a breve la guida del Paese

ROMA/CAMPOBASSO. Forza Italia si conferma e, anzi, cresce in Molise. Un dato posto in rilievo dal leader nazionale Silvio Berlusconi, che esprime grande soddisfazione per l’esito delle Regionali e coglie l’occasione per rilanciare la partita della formazione del governo centrale.

La sua forte presenza sul territorio, unitamente a quella di una nutrita delegazione parlamentare, hanno letteralmente tirato la volata al candidato del centrodestra Donato Toma, la cui leadership alla vigilia del voto sembrava a rischio.

Eppure Berlusconi, ormai sulla scena politica da 24 anni, sa sempre come far presa sull’elettorato, che si tratti di saper proferire le parole giuste al momento giusto, oppure di condividere i momenti goliardici, come il suonare il bufù. E la sua presenza risulta sempre, o quasi, un ‘sigillo di garanzia’.

“La nostra coalizione cresce in modo importante – afferma dunque all’Ansa - e in Molise, come a livello nazionale, è senza dubbio la prima area politica. All'interno del centrodestra Forza Italia non soltanto si conferma la prima lista, ma, considerando l'apporto delle liste delle liste civiche i cui protagonisti sono totalmente riconducibili a noi (vedi la lista Orgoglio Molise, ndr), è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni nazionali".

Quindi un commento sul presidente eletto e un ringraziamento ai cittadini. “Donato Toma sarà un governatore autorevole – prosegue il numero uno azzurro - che riuscirà a far ripartire il Molise e a fargli avere il peso che merita nei rapporti con Roma e con Bruxelles. Un grazie di cuore, prima di tutto, agli elettori Molisani per aver ascoltato il mio appello. Sono stato in Molise durante la campagna elettorale ed ho sentito intorno a me l'affetto, l'entusiasmo, la voglia di cambiamento dei molisani. Sono tornato dal Molise con la certezza che avremmo vinto. Un grazie ancora ai nostri candidati, e ai tanti militanti e sostenitori di Forza Italia che si sono impegnati in queste elezioni. Fra tutti loro, il nostro Coordinatore regionale, Annaelsa Tartaglione, che ha dimostrato un impegno, un'energia e una capacità di lavoro che si sono rivelate essenziali per questo risultato. Grazie anche a tutti i parlamentari di Forza Italia, tanti dei quali sono venuti in Molise da tutto il Paese, a dare una mano nelle piazze, nei gazebo, nel contatto con la gente, con uno spirito di squadra e di servizio davvero ammirevoli. Soprattutto, un grazie e un affettuoso augurio di buon lavoro a Donato Toma che in questi giorni di campagna elettorale ha dimostrato a tutti il suo impegno e la sua competenza”.

Poi lo sguardo al futuro, anche prossimo: “Dal Molise parte un segnale nazionale importante – conclude Berlusconi - il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni e il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”.

