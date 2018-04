Campobasso e Termoli scelgono Greco. San Martino ‘roccaforte rossa’ vota Veneziale

Nelle grandi città ha vinto il candidato del M5s, mente il leader del centrosinistra si è affermato in una serie di piccoli comuni, trainato anche dagli aspiranti consiglieri

CAMPOBASSO. Elezioni Regionali, il candidato governatore del M5s Andrea Greco vince a Campobasso e Termoli, oltre che nel suo comune di origine, Agnone. Ma diversi piccoli comuni, a partire da San Martino in Pensilis, premiano il candidato del centrosinistra Carlo Veneziale. Dati che non hanno messo in discussione la vittoria di Donato Toma, candidato governatore del centrodestra e nuovo presidente della Regione, ma che fanno comunque riflettere sull’orientamento politico degli elettori molisani.

A Campobasso città Andrea Greco ottiene il 43,56% e 11.832 preferenze, superando di netto il neopresidente Toma, al 37,57% e con 10.206 voti. Consensi ancora più alti per i Cinque stelle a Termoli, dove Andrea Greco prende il 48,96% (7.980 voti), contro il 31,07% di Toma (31.07). Situazione simile a quella di una ventina di comuni più piccoli, tra i quali Agnone, paese del quale è originario il candidato pentastellato, che ‘in casa’ ha incassato il 66,35% (2.041 voti), contro il 27% di Toma (832 preferenze).

Fuori dal coro i comuni di Montecilfone, Montemitro, Pietracupa, Portocannone, San Martino in Pensilis, San Pietro Avellana e Ururi, dove la maggior parte dei votanti si è espressa per il candidato di centrosinistra, Carlo Veneziale. Soprattutto San Martino, paese dell’assessore Vittorino Facciolla e del consigliere uscente di Leu Francesco Totaro, che non è entrato in aula per la questione dei resti, anche se la sua lista ha raggiunto il quorum. Nel comune del Basso Molise per Veneziale 47,04% di consensi (1.325 voti), contro il 36,71 di Greco (1.034) e il 15,8% di Toma (445 voti). Anche meglio a San Pietro Avellana, dove il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 48,39% di preferenze.