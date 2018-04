Boom dei Cinque Stelle a Isernia, ma non basta. Scurti il più votato, ma resta fuori dal Consiglio

Incetta di preferenze anche per Maria Luisa Angelone e Vittorio Monaco del M5S, anche loro non eletti



ISERNIA. C’è anche Isernia tra i centri molisani che hanno premiato il M5S in quest’ultima consultazione elettorale. I pentastellati hanno incassato 3.480 preferenze (34,22%), attestandosi come primo partito. E anche il candidato più votato in città è un esponente del movimento: Oreste Scurti, che di voti ne ha ottenuti ben 918.

Incetta di consensi anche per Maria Luisa Angelone (798 voti) e Vittorio Monaco (736), che hanno conquistato il secondo e terzo posto nella classifica dei più votati nel capoluogo pentro. I tre esponenti del M5S hanno dunque conquistato il ‘podio’, ma ciò non è bastato a nessuno dei tre per assicurarsi un posto in Consiglio regionale.

Il capoluogo pentro avrà questa volta tre rappresentanti diretti a Palazzo D’Aimmo. Riconfermato Michele Iorio che, nella sua città, ha ottenuto 679 voti. In Consiglio sono entrati anche Filomena Calenda con la Lega (556 preferenze) e Roberto Di Baggio (Forza Italia) che ha totalizzato 524 voti, entrambi i più premiati dal voto, in città, nelle rispettive liste.

Per Orgoglio Molise, il capoluogo pentro ha tributato 342 voti per Vincenzo Cotugno; nei Popolari primato isernino per Andrea Di Lucente con 211. In Fratelli d'Italia Isernia sceglie Giovancarmine Mancini (168 consensi), nell'Udc Mimmo Izzi (155 suffragi).

Nel centrosinistra, infine, il Pd vede Sergio Sardelli in testa con 356 preferenze, seguito da Wanda Mazza con 250. In Leu, invece, 101 voti per Gigetta Altopiedi.

