Il Molise riparte da Toma: “Lavoro grande priorità, i primi interventi nel sociale”

Per dare risposte alle categorie meno abbienti. Nella sua prima conferenza stampa dopo l’elezione a presidente della Regione il candidato del centrodestra ha illustrato i suoi progetti per rilanciare lo sviluppo. I criteri per la composizione della Giunta, ha invece ribadito, saranno stabiliti con i partiti, considerando il requisito dell’esperienza

CAMPOBASSO. “La prima priorità è il lavoro, il fulcro di tutto il nostro programma di governo, anche se parliamo di turismo, infrastrutture, sanità o cultura”. Un concetto, quello della necessità di rilanciare l’occupazione, che Donato Toma ha più volte esposto durante la campagna elettorale da candidato governatore del centrodestra. E che ha ribadito nella prima conferenza stampa da neo presidente della Regione Molise. In cui ha ringraziato i molisani che hanno votato per lui, promettendo di essere “il presidente di tutti, anche di quelli che non sono andati a votare”. E durante la quale ha raccontato che quando Silvio Berlusconi lo ha chiamato, per congratularsi con lui, in un primo momento non ci aveva creduto, “pensavo fosse uno scherzo, in questo periodo qualcuno si è divertito, poi ho riconosciuto la sua voce”.

Berlusconi che la prossima settimana dovrebbe tornare in regione, come ha anticipato il neo presidente. Per il quale "la musica è cambiata e il Molise avrà pari dignità degli altri territori".

Un incontro con i giornalisti in cui ha Toma ha esposto il suo ‘mantra’, “pensiero e azione”, e in cui ha annunciato che i primi interventi della legislatura saranno destinati alle persone che hanno più bisogno, partendo dal sostegno ai caregiver e passando per la legge sul ‘dopo di noi’, “perché chi ha il superfluo può aspettare, chi non ha nulla cosa deve aspettare". Poi i progetti per sostenere e promuovere il comparto produttivo, di conseguenza l’occupazione, le infrastrutture “perché il Molise ha bisogno di una strada a scorrimento veloce, a quattro corsie", il dragaggio del porto di Termoli, "perché non è possibile che non possano attraccarvi le navi da turismo". E poi la sanità, con l'accellerazione della nomina del commissario, “affinché non ci siano due Papi”.

Sui progetti portati avanti dall’amministrazione precedente, a partire dalla metropolitana leggera, Toma annuncia la necessità di dover fare una riflessione, “non si trattava di un’opera prioritaria, ma dovrò fare una riflessione sui progetti già avviati, per non disperdere fondi già impegnati o utilizzati”.

La Giunta, ha anticipato Toma, la indicherà dopo una consultazione con i partiti e con le liste ,“per stabilire i criteri”. Anche se la sua intenzione è fare presto. Pur con la necessità di aspettare la proclamazione degli eletti. Quanto ai requisiti richiesti agli amministratori (tra loro ci sarà anche quello a turismo e cultura) il neo governatore ha esposto due concetti. “Se avessimo assessori con un po’ di esperienza nel settore a cui saranno destinati sarebbe meglio, però non disdegno neanche la forza della giovinezza, utile in questo momento”. Priorità, però, per gli eletti.

Carmen Sepede

