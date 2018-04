Il VIDEO - Toma show a ‘Un giorno da pecora’: assoli di chitarra per bocca e cessi puliti in prima persona

Il neo presidente su Radio Uno dimostra grande ironia e non si sottrae alle domande del duo Lauro-Cucciari

CAMPOBASSO. Donato Toma ‘suona’ Santana per telefono. E, con grande ironia, ammette di essere lui, a casa sua, a occuparsi della pulizia dei servizi igienici, vista la recente polemica di Berlusconi con i Cinque Stelle.

Contattato telefonicamente da ‘Un Giorno da Pecora’, la trasmissione cult di Radio Uno, il neo governatore del Molise non si è sottratto alle domande del duo formato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: dai ‘cessi’ da pulire al proprio cognome che si presta ad assonanze equivoche e divertenti – come avrebbe detto Totò, “tomo tomo, cacchio cacchio”, fino alle passioni personali, come la chitarra. Uno strumento di cui il presidente della Regione mima anche il suono in diretta radio, senza farsi pregare più di tanto, con un insolito Gianluigi Nuzzi alle ‘percussioni’ vocali.

