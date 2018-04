Tracollo del centrosinistra, Di Pietro: “Altro che Ohio, colpa di politiche da condominio”

Lo ha dichiarato l’ex pm di Mani pulite ed ex ministro, intervenendo a Radio Cusano Campus. Per lui la disfatta della coalizione alle Regionali ha motivi sia nazionali che locali

CAMPOBASSO. “Il tracollo del centrosinistra in Molise è iniziato prima delle elezioni, viene da questi anni in cui invece di governare ha pensato a litigare”.

E’ quello che ha dichiarato Antonio Di Pietro, ex pm di ‘Mani Pulite’ ed ex ministro dei Lavori pubblici, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Nella fase del ‘totocandidature’ il nome di Di Pietro era circolato come possibile candidato presidente unitario del centrosinistra. Prima che sul suo nome venissero posti dei paletti. A livello locale, ma anche a livello nazionale, da Matteo Renzi in persona, che aveva detto no a una sua candidatura per uno scranno in Parlamento.

“E’ finita al punto in cui alle Politiche prima mi avevano chiesto di candidarmi, poi alcuni hanno posto dei veti, alla fine sono andati divisi – ha dichiarato ancora Di Pietro - Quando ti dividi, sei destinato a perdere. La colpa della disfatta in Molise, comunque, è in parte della politica nazionale, in parte della politica locale. Una politica da condominio, non da Ohio, come ho letto da alcune parti".

Quanto alle trattative per la formazione del nuovo Governo, e al secondo ‘forno’ che il M5s ha aperto con il Partito Democratico Di Pietro ha pronosticato: "Alla fine diranno che non si trova una soluzione e che bisogna andare ad elezioni, ma solo dopo aver fatto la legge elettorale. Quindi discuteranno cinque anni di legge elettorale. Chi è in Parlamento prima di accettare di tornare a casa fa di tutto".

L’ultima battuta è per l’avversario di sempre, Silvio Berlusconi: "Ormai non è più un caso politico, è un caso umano. A un certo punto, data l'età, bisogna prendere atto che i suoi sproloqui hanno bisogno più di un medico che di una soluzione politica".

Di Pietro che nelle ultime settimane è stato in Molise, a Montenero di Bisaccia, “per potare l’ulivo e sistemare la campagna”, come ha detto quando il suo nome era ancora in testa al ‘totocandidature’. Alla fine lui ha scelto di non candidarsi, mentre il figlio Cristiano Di Pietro si è misurato con il giudizio degli elettori nella lista di ‘Unione per il Molise’, a sostegno di Carlo Veneziale e del centrosinistra. Mettendo insieme soltanto 338 preferenze: quarto della lista, dietro a Salvatore Ciocca e Marcello Miniscalco, ma soprattutto a Vincenzo Ferrazzano, che di voti ne ha presi 1.231. Lista che, c’è da dirlo, non ha raggiunto il quorum.

