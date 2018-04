‘L’armata dei sindaci’ porta in Consiglio Micaela Fanelli e Armandino D’Egidio

Tra i primi cittadini della provincia di Campobasso in corsa per uno scranno a Palazzo D’Aimmo. Sfiorata l’elezione, qualche amministratore spera ancora di rientrare in aula, come primo dei non eletti, in sostituzione degli assessori che saranno nominati

CAMPOBASSO. L’avevano definita ‘l’armata dei sindaci’. La carica degli amministratori che, forti del voto dei loro amministrati, puntavano a fare il salto dal comune da loro guidato direttamente a Palazzo D’Aimmo.

Una 'mission' riuscita a due sindaci della provincia di Campobasso, Micaela Fanelli, segretario regionale del Pd e primo cittadino di Riccia e Armandino D’Egidio, sindaco di San Polo Matese e neo consigliere regionale di Forza Italia. Fanelli e D’Egidio che si aggiungono a Andrea Di Lucente, sindaco di Vastogirardi, comune della provincia di Isernia, eletto con i Popolari per l’Italia. Portando a tre le ‘fasce tricolori’ in via IV Novembre. Ben 2.259 le preferenze raggranellate da Fanelli, che ovviamente, oltre che nel suo comune, grazie all’incarico di leader dem, benché dimissionaria, ha ‘pescato’ voti in tutti i centri della regione.

Nella precedente legislatura è stato sindaco, al momento è vice sindaco di Campodipietra, Gianluca Cefaratti, entrato in Consiglio regionale con Orgoglio Molise (1.783 voti). Nella stessa lista, non ce l’ha fatta Donato D’Ambrosio, giovane primo cittadino di Santa Croce di Magliano (964 voti).

Con Di Lucente eletto nei Popolari per l’Italia, la lista promossa dall’ex presidente del Consiglio Vincenzo Niro, correva anche con Leo Antonacci, sindaco di Guglionesi (per lui 1.183 preferenze) e Angelo Sticca, che guida l’amministrazione di Castelmauro (616 voti). Mentre potrebbe entrare in aula come primo degli eletti, se all’Udc sarà assegnato un assessorato, Nicola Travaglini, primo cittadino di Montenero di Bisaccia (1.526 preferenze). Un elenco che si completa con Donato Pozzuto, sindaco di Tufara, che con Leu ha raccolto 426 preferenze.

C.S.