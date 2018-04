Pd molisano verso il congresso, spunta il nome di Carlo Veneziale

Accanto a quello del governatore uscente Paolo di Laura Frattura e dell’ex deputata Laura Venittelli. L’ipotesi del candidato unitario del centrosinistra per cercare la ricucitura interna, dopo le spaccature dell’ultimo periodo, mentre il fondatore di Molise 2.0 Roberto Ruta sembra intenzionato a restare in stand-by. Continuando a fare il professore

CAMPOBASSO. Congresso regionale del Pd, per la guida molisana dei dem spunta il nome di Carlo Veneziale. Un nome, quello del candidato unitario del centrosinistra alle Regionali, che va ad affiancarsi a quello del governatore uscente Paolo di Laura Frattura, che pure si è mostrato propenso a proporsi per la guida del partito, nonché dell’ex deputata Laura Venittelli. Già avversaria del segretario Micaela Fanelli nelle elezioni interne del febbraio 2014. E anche lei interessata alla partita. Mentre l’ex senatore Roberto Ruta, promotore di Molise 2.0, ma di fatto mai uscito dal Pd, sembra intenzionato a restare in stand-by. Continuando a fare il professore.

Ad avanzare (al momento sottobanco) il nome di Veneziale alcuni esponenti dem, anche nell’area minoritaria del partito, che hanno riconosciuto all’assessore regionale alle attività produttive uscente il merito di essere riuscito nella ‘mission impossible’ di ricompattare il partito e l’intero centrosinistra. Arrivato terzo, staccato di netto, dal duo Toma-Greco, alle Regionali del 22 aprile. Con una disfatta che avrebbe potuto essere ancora più pesante, in caso di scontro fratricida Frattura-Ruta. I ‘fratelli-coltelli’ riappacificati sotto l’ala di Veneziale.

Si tratterebbe, dicono i ‘rumors’, anche di un ringraziamento per chi si è speso con la consapevolezza di avere davanti una sfida ardua. Di correre sapendo già di perdere, con tutta probabilità, vista l’armata messa in campo dal centrodestra e l’onda che sosteneva la corsa del M5s. Il tutto senza neanche il ‘paracadute’ del proporzionale, che gli avrebbe potuto garantire un posto in Consiglio regionale.

Se Veneziale sarà in corsa per la guida del Pd, o se i nomi proposti saranno quelli di Paolo di Laura Frattura e Laura Venittelli, si saprà tra qualche giorno. L’assemblea regionale dem è stata richiesta, la data della riunione invece ancora non è nota. Di sicuro sarà convocata dopo la direzione nazionale del 3 maggio, quando il partito sarà chiamato ad avallare o stoppare l’apertura del segretario reggente Maurizio Martina alla trattativa col M5s per la formazione del nuovo Governo. In quella che si annuncia una ‘notte dei lunghi coltelli’, per individuare la leadership. Nel segno di Matteo Renzi, o dello stesso Martina.

Carmen Sepede

