Lombardi sprona Toma: sì a una commissione regionale antimafia

Il presidente dell’associazione ‘Giustizia, sicurezza e legalità’, che aveva accettato di candidarsi alla Regione con i Forconi – esclusi per vizi formali – continuerà a lavorare per la difesa del Molise

ISERNIA. Ringrazia Michele Iorio per l’impegno profuso, per anni, a favore della comunità di Roccasicura. Michele Lombardi, fondatore dell’associazione ‘Gsl - Giustizia, sicurezza e legalità’, alla fine della campagna elettorale per le Regionali, ha voluto esprimere la propria gratitudine all’ex governatore, neo eletto consigliere regionale, per aver fatto destinare, negli anni, importanti fondi alla viabilità che hanno direttamente investito il suo comune d’origine.

Lombardi, che aveva accettato la candidatura nelle file dei Forconi, lista esclusa dalla competizione elettorale, rivolge ora anche un appello al neo presidente della Regione, Donato Toma, perché continui a tenere Roccasicura nella debita considerazioni e lavori all’insegna della riduzione degli sprechi di denaro pubblico e per una sanità pubblica di qualità. Senza dimenticare la battaglia per la riduzione dei costi della politica, che non va lasciata ad esclusivo appannaggio del Movimento Cinque Stelle. ”Stia in mezzo alla gente, come faceva il buon Gesù”, queste le parole di Lombardi. Dal quale arriva anche una promessa diretta: anche se non ha potuto misurarsi direttamente con l’elettori e provare a farsi votare come consigliere regionale, il presidente di Gsl vuole battersi per l’istituzione di una commissione regionale antimafia a Campobasso, quale ulteriore presidio di legalità per l’intero Molise. Un’idea della quale intende parlare, quanto prima, proprio con Toma.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063