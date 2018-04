Centrodestra vince anche in Friuli, Toma: “Molise laboratorio nazionale della coalizione unita”

Lo ha dichiarato il neo presidente della Regione, facendo gli auguri al neo governatore Massimiliano Fedriga

CAMPOBASSO. “I friulani, dopo i molisani, mandano un segnale chiaro e inequivocabile: il centrodestra unito convince e vince, gli elettori scelgono il voto di proposta rispetto a quello di protesta”. E’ quello che ha dichiarato il neo presidente della Regione Donato Toma, ribadendo un concetto espresso all’indomani delle elezioni e facendo gli auguri al neo governatore del Friuli Massimiliano Fedriga.

“Il centrodestra – ha precisato Toma - ha una squadra di presidenti di regione e amministratori locali a tutti i livelli che fanno la differenza per qualità e operosità. Negli ultimi due mesi si è votato in quattro regioni, tre delle quali hanno scelto di essere governate da coalizioni di centrodestra. Nel Molise, poi, siamo riusciti a ribaltare il risultato delle Politiche del 4 marzo , che aveva visto la schiacciante vittoria dei Cinque Stelle nel Sud Italia”.

“E’ per questo motivo – ha concluso - che l’esperienza Molise credo debba costituire il modello da seguire e replicare in altre parti del Paese. Parlerò con i leader del centrodestra, per candidare la nostra regione come laboratorio nazionale del centrodestra unito”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063