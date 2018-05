Stop alla Carrese, si dimette il sindaco di San Martino. E la corsa salta anche a Ururi

Massimo Caravatta rimette il mandato per protesta e punta il dito contro la prefettura. Intanto il primo cittadino Primiani, per analoghi motivi di sicurezza, annulla la manifestazione prevista il 3 maggio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Massimo Caravatta si dimette. Il sindaco di San Martino in Pensilis, dopo lo stop forzato della Carrese, ha rimesso il mandato con una lettera formale indirizzata al presidente del Consiglio Pasquale Mangiarape, al segretario comunale Nicola Ricciuti e, per conoscenza, alla prefettura di Campobasso.

Dimissioni per protesta, quelle del primo cittadino, dopo la giornata di ieri, 30 aprile, segnata da innumerevoli colpi di scena legati alla corsa dei carri: prima il via libera della Commissione comunale di vigilanza, che aveva espresso parere favorevole con 6 membri su 8, consentendo così la Carrese. Poi la doccia fredda, con la manifestazione bloccata dalla prefettura di Campobasso poco prima della partenza. Insufficienti erano state giudicate le misure di sicurezza, ancor più dopo la morte, avvenuta a Chieuti, di un pensionato travolto da un cavallo e dai buoi in una manifestazione analoga.

Di qui l’arrivo dei carabinieri a bloccare la corsa, tra le delusione e le proteste dei sanmartinesi. Stamani la decisione di Caravatta, che annuncia ricorsi e richieste di risarcimento danni, in particolare all’indirizzo dell’Ufficio di Governo. Interpellata da Telemolise, il prefetto Maria Guia Federico ha ribadito di non essere certo contro le tradizioni del Molise, ma di dover far applicare le leggi vigenti in materia di sicurezza, rese più stringenti dopo i fatti di Torino del giugno 2017, quando si disputò la finale di Champions League e in piazza San Carlo a Torino rimasero ferite oltre 1.500 persone e morì una donna.

Intanto, salta anche la Carrese di Ururi, prevista per venerdì 3 maggio, dopo una riunione alla presenza del sindaco Raffaele Primiani, dell’amministrazione comunale, del parroco, del responsabile dei servizi amministrativi, dei rappresentanti delle associazioni dei carri e di quelli della Commissione unica di Vigilanza. Primani, consapevole che “le criticità riscontrate nella corsa dei Carri di San Martino in Pensilis – si legge nella nota del sindaco – si ritengono individuabili anche per la manifestazione che coinvolge la nostra comunità”, ha deciso dunque di “sospendere qualsiasi e ulteriore atto connesso all’organizzazione della Carrese, onde evitare una farsa e una ulteriore umiliazione della nostra tradizione millenaria”.

Resta in forse, per il momento, la sola Carrese di Portocannone. Con la tradizione bassomolisana più amata dai cittadini che rischia seriamente di sparire.





