Frana di Civitacampomarano, Federico (M5S): “Entro l’estate soluzioni concrete”

Il deputato grillino Federico comunica di aver preso parte, insieme al sindaco Manuele, ad una riunione tecnica con il Capo Dipartimento della Protezione Civile

ROMA/CIVITACAMPOMARANO. Ad oltre un anno dalla frana e finanche dopo una lettera inviata rispettivamente ai Capi dello Stato e del Governo, torna all’attenzione della cronaca il dissesto di Civitacampomarano.

A lanciare le novità il deputato grillino Antonio Federico, il quale – attraverso il suo profilo Facebook – comunica di aver partecipato ad una riunione tecnica con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, dottor Borrelli, insieme al sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele e alla struttura dell'emergenza della Protezione Civile.

A breve l’individuazione di una nuova sede temporanea per il Comune e soprattutto il risarcimento danni. Entro l’estate, insomma, soluzioni concerete.

“La riunione – scrive il parlamentare molisano del Movimento Cinque Stelle - ha portato immediatamente i suoi frutti perché si sono poste le basi per chiudere tutte le operazioni di caratterizzazione del fenomeno necessarie a rendere attuabili le misure già previste e quantificate per il ristoro dei danni ai privati cittadini che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Inoltre, sono in essere anche misure per la messa in sicurezza di una nuova sede comunale temporanea. Il tutto dovrebbe trovare soluzione operativa già nella prossima riunione convocata per la prossima settimana e che può portare già all'inizio dell'estate delle soluzioni concrete per i cittadini di Civitacampomarano.

È proprio il caso di dire che il Molise (r)esiste!”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063