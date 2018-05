Maturità digitale: arriva il questionario online della Camera di commercio

L’iniziativa ‘Selfi4.0’ è rivolta alle imprese e rientra nei servizi offerti dalla rete Pid a supporto delle aziende

CAMPOBASSO/ISERNIA. Un questionario, on line e gratuito, rivolto alle attività imprenditoriali per poter valutare il loro livello di maturità digitale. Lo offre la Camera di Commercio del Molise con l’iniziativa ‘Selfi4.0’ che rientra tra i servizi offerti dalla rete dei Punti impresa digitale (Pid) che il Sistema camerale sta realizzando per supportare i processi di digitalizzazione del tessuto imprenditoriale regionale nell’ambito del Piano nazionale Impresa 4.0. In pratica, compilando il questionario, ogni impresa potrà capire se è pronta a cogliere le opportunità di ‘Impresa 4.0’, cioè di quelle nuove tecnologie digitali che impatteranno in maniera rivoluzionaria sulla loro vita.

I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio, autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, localizzate presso le Camere di Commercio, tra cui quella molisana, dedicate alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici. Al network di punti fisici si va ad aggiungere una rete virtuale attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media.

“I servizi erogati dai Pid alle imprese – come spiegano dall’ente camerale – sono attività di formazione e promozione dei temi legati a Impresa 4.0 (tecnologie abilitanti, principali applicazioni nei vari settori ecc.), informazione (incentivi disponibili, servizi del network Industria 4.0), assistenza tecnica per la valutazione del grado di maturità digitale delle imprese, mentoring (assistenza di un mentor esperto in tecnologie digitali) e assegnazione di Voucher per interventi in tema di innovazione digitale”.

Camillo Pizzi

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063